Вашингтон го обвини Техеран за кршење на ветувањата за отворање на Ормускиот теснец, а Израел го нападна Либан со напади за кои Иран тврди дека го прекршуваат примирјето. Кревкото двонеделно примирје меѓу САД и Иран и денеска е под притисок, само еден ден пред двете завојувани страни да преговараат во Пакистан.

Нема знаци дека Иран ја укинува речиси целосната блокада на теснецот, што предизвика најлошото нарушување на глобалните енергетски резерви досега. Техеран ги наведе континуираните напади на Израел врз Либан, меѓу кои беа и најтешките напади во војната во среда, како клучна точка на сопнување.

Американскиот претседател Доналд Трамп во објава на социјалните мрежи доцна во четвртокот изјави дека Иран „многу лошо ја врши работата“ дозволувајќи нафтата да поминува низ теснецот. „Тоа не е договорот што го имаме!“

Во посебна објава, тој рече дека нафтата повторно ќе почне да тече, без да каже какви мерки би можеле да преземат САД.

Во првите 24 часа од прекинот на огнот, кој Трамп го објави во вторник, само еден танкер за нафтени производи и пет носачи на сув товарен товар пловеа низ теснецот, кој обично носи една петтина од светските текови на нафта и течен природен гас и 140 бродови на ден пред војната.

Израелската војска соопшти рано утрово дека погодила 10 лансери во Либан кои испукале ракети кон северен Израел во четвртокот навечер, и дека вооружената група Хезболах, сојузничка на Иран, лансирала ракета кон Израел, активирајќи воздушни сирени. Ракетата била пресретната, според „Тајмс оф Израел“. Хезболах соопшти дека ја насочила израелската воена инфраструктура во северниот град Хаифа.

САД и Израел рекоа дека најновото прекин на огнот не го вклучува Либан, кој Израел го нападна минатиот месец – паралелно со војната против Иран – за да го искорени Хезболах.

Но, Иран и Пакистан, кои дејствуваа како посредници, велат дека Либан бил експлицитно дел од договорот. Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, за кој се очекува да ја предводи иранската делегација спроти американскиот потпретседател Џ.Д. Венс, на социјалните мрежи изјави дека Либан и остатокот од „оската“ на регионални сојузници на Иран се неразделни делови од секое примирје.

Во пркосна изјава, врховниот лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, во четврток изјави дека Иран ќе се одмазди за војната.

„Сигурно нема да ги оставиме неказнети криминалните агресори кои ја нападнаа нашата земја. Несомнено ќе бараме надомест за секоја нанесена штета“, рече тој во изјавата.

Договорот за двонеделно примирје, со посредство на Пакистан, дојде само неколку часа пред рокот за кој Трамп рече дека ќе предизвика напади на САД врз електраните и мостовите на Иран и уништување на „цела цивилизација“.

Во Пакистан, властите се подготвуваат за утрешната прва рунда разговори меѓу САД и Иран, насочени кон решавање на конфликтот што започна со нападите на САД и Израел врз Иран на 28 февруари.

Иран во среда објави предлог од 10 точки за решавање на војната, кој вклучуваше задржување на контролата врз Ормускиот теснец, прифаќање на правото на Иран на нуклеарно збогатување, укинување на санкциите и завршување на војната, вклучително и против Хезболах во Либан.