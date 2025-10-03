Само еден брод од флотилата со хуманитарна помош продолжува кон Газа, Израел претходно сопре над 40

Бродот „Маринет“ со полско знаме, кој наводно има екипаж од шест члена, е последниот преостанат оперативен брод на Глобалната флотила „Сумуд“ – некогаш флота од 44 бродови, која плови кон Газа. Израелската војска во голема мера ја растури хуманитарната флотила што се обидуваше да ја пробие опсадата и да однесе хуманитарна помош, апсејќи стотици активисти од десетици бродови.

Во разговор преку видео повик со организаторите на флотилата доцна во четвртокот, австралискиот капетан, кој се претстави само како Камерон, објасни дека бродот првично имал проблеми со моторот и затоа заостанувал зад главната група. Бродот сега плови кон Газа, додаде Камерон.

„Имаме група многу цврсти Турци на бродот, имаме една дама од Оман и јас и само ќе продолжиме во таа насока“, рече тој.

Видео пренос во живо од јахтата, активен од 4 часот по Гринич, го покажува екипажот како го управува бродот додека сонцето изгрева зад нив во меѓународните води во Средоземното Море.

Географската тракерница во живо го покажува бродот лоциран на околу 80 километри од територијалните води на Газа.

Министерството за надворешни работи на Израел претходно го предупреди „Маринет“ дека неговиот обид да влезе во активна борбена зона и да ја пробие блокадата, исто така, ќе биде спречен. Од средата, израелските поморски сили запреа десетици бродови што носеа хуманитарна помош за Газа и приведоа околу 500 активисти од повеќе од 40 земји.

Израел претходно ги обвини волонтерите дека се обидуваат да прекршат законска поморска блокада, тврдење што е спротивно на меѓународното право – и рече дека ќе стори сè што е потребно за да ги спречи.

Израелската морнарица го пресретна секој брод и го приведе неговиот екипаж пред да ги префрли во Израел, од каде што ќе бидат депортирани. Неколку познати личности – вклучувајќи ја активистката Грета Тунберг, поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау, и пратеничката на Европскиот парламент, Рима Хасан – се меѓу притворените.

Како најголемата мисија за поморска помош што досега се обидела да достави залихи во палестинската енклава, флотилата привлече глобално внимание, а запленувањето на бродовите беше дочекано со глобална осуда и предизвика протести низ целиот свет.

Стивен Котон, генерален секретар на Меѓународната федерација на транспортни работници (ITF), која претставува повеќе од 16,5 милиони транспортни работници низ целиот свет, изјави за Ал Џезира дека нападот или запленувањето на ненасилни, хуманитарни бродови во меѓународни води е нелегално според меѓународното право.

„Државите не можат да бираат кога да го почитуваат меѓународното право. Морињата не смеат да се претворат во театар на војна“, рече тој.

Светските лидери, исто така, ги осудија незаконските запленувања, вклучувајќи го и колумбискиот претседател Густаво Петро, ​​кој објави дека неговата влада ги протерува израелските дипломати и го откажува договорот за слободна трговија на Колумбија во светлината на постапките на Израел.

Европските земји – вклучувајќи ги Германија, Франција, Обединетото Кралство, Шпанија, Грција и Ирска – исто така го повикаа Израел да ги почитува правата на членовите на екипажот што ги заплени.

Обединетите нации сè уште не ги коментирале постапките на Израел, но специјалниот известувач на ОН за Палестина, Франческа Албанезе, ги опиша пресретнувањата како нелегално киднапирање.

„Моите мисли се со луѓето од Газа, заробени во полињата на смртта на Израел“, напиша Албанезе на X.

Флотилата, која исплови кон крајот на август, транспортираше лекови и храна во Газа и се состоеше од повеќе од 40 цивилни бродови со пратеници, адвокати и активисти

Израелските власти постојано ја осудуваат мисијата како трик. Израел се брани од обвиненијата за геноцид во Меѓународниот суд на правдата и пошироката глобална осуда, тврдејќи дека неговите постапки биле во самоодбрана.

Додека флотилата пловеше низ Средоземното Море, Турција, Шпанија и Италија испратија бродови или беспилотни летала во случај нивните државјани да имаат потреба од помош, дури и кога тоа предизвика повторени предупредувања од Израел да се вратат назад.

Израелската морнарица претходно ја предупреди флотилата дека се приближува до активна борбена зона и ја крши законската блокада и побара од организаторите да го променат курсот. Понуди мирно да ја префрли секоја помош преку безбедни канали до Газа.

Флотилата е најновиот поморски обид за пробивање на израелската блокада на Газа, од која голем дел е претворен во пустелија по речиси двегодишна војна.

Во соопштението, Хамас, кој управува со Газа, изрази поддршка за активистите и го нарече пресретнувањето на флотилата од страна на Израел криминален чин, повикувајќи на јавни протести за осуда на Израел.