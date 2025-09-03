Само две екипи на брзата помош за 200.000 жители во Тетово и пет околни општини

Над 200.000 жители на Тетово и пет околни рурални општини (Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Брвеница) се покриени само со две екипи на брзата помош, кои секојдневно се соочуваат со околу 40 итни повици. Возилата се застарени, а недостатокот на персонал ја прави ситуацијата уште покритична, пренесува Порталб.мк.

Раководителот на Службата за брза помош во Тетово, Игор Младеновски, вели дека за секоја смена се потребни најмалку четири екипи, што значи минимум од 16 до 20 екипи вкупно, а дека во моментов работат само седум.

„Во лето за 24 часа имаше отприлика до четириесет повици дневно, зборувам само за итни случаи. А во една смена имаме само две екипи, а тоа е многу малку со оглед на големата површина што ја покриваме како единица за брза помош. Најголемиот проблем е што моментално со оваа популација треба да има од 16 до 20 екипи, или четири во една смена, значи треба да имаме најмалку 16, а моментално имаме осум, што значи дека имаме 50% помалку“, рече Младеновски.

Дури и директорот на Здравствениот дом Тетово, Јани Костадиновски, признава дека ситуацијата е тешка.

„Ситуацијата е многу тешка и само со две екипи не можеме да покриеме се. Има доста километри, во една смена понекогаш поминуваме 50 километри, два часа за една интервенција, се користи еден автомобил, а имаме само две. Бројката е многу мала за оваа територија, зборуваме за територијата на поранешната општина Тетово, да речеме дека сме до Гостивар во Јажинце и Шар планина. Проблемот е што пациентите чекаат, ние навистина не можеме да стигнеме и се чека и незадоволство е големо“, рече Костадиновски.

Покрај редовните повици, тимовите ги покриваат и фудбалските натпревари, сезоната на Попова Шапка и други јавни настани, што уште повеќе го зголемува товарот.

Според здравствените власти до Министерството за здравство е испратено барање за вработување на осум лекари, осум медицински сестри и осум возачи за итната помош, но досега нема никаков одговор. Се очекува одлуката да биде донесена по локалните

избори. Инаку, поминаа два и пол месеци, а статусот на медицинските сестри во Тетово не е решен како што вети министерот за здравство Азир Алиу. Иако конкурсот беше отворен, постапката е прекината поради локалните избори.

„Потсетуваме дека Владата на Северна Македонија на 21 август усвои одлука за започнување на процесот на набавка на 100 нови возила, опремени со модерна опрема, кои ќе бидат дистрибуирани до јавните здравствени установи низ целата земја“, рече премиерот Мицкоски.