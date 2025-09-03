сре, 3 септември, 2025

Само две екипи на брзата помош за 200.000 жители во Тетово и пет околни општини

Раководителот на Службата за брза помош во Тетово, Игор Младеновски, вели дека за секоја смена се потребни најмалку четири екипи, што значи минимум од 16 до 20 екипи вкупно, а дека во моментов работат само седум.

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Над 200.000 жители на Тетово и пет околни рурални општини (Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и Брвеница) се покриени само со две екипи на брзата помош, кои секојдневно се соочуваат со околу 40 итни повици. Возилата се застарени, а недостатокот на персонал ја прави ситуацијата уште покритична, пренесува Порталб.мк.

Раководителот на Службата за брза помош во Тетово, Игор Младеновски, вели дека за секоја смена се потребни најмалку четири екипи, што значи минимум од 16 до 20 екипи вкупно, а дека во моментов работат само седум.

„Во лето за 24 часа имаше отприлика до четириесет повици дневно, зборувам само за итни случаи. А во една смена имаме само две екипи, а тоа е многу малку со оглед на големата површина што ја покриваме како единица за брза помош. Најголемиот проблем е што моментално со оваа популација треба да има од 16 до 20 екипи, или четири во една смена, значи треба да имаме најмалку 16, а моментално имаме осум, што значи дека имаме 50% помалку“, рече Младеновски.

Дури и директорот на Здравствениот дом Тетово, Јани Костадиновски, признава дека ситуацијата е тешка.

„Ситуацијата е многу тешка и само со две екипи не можеме да покриеме се. Има доста километри, во една смена понекогаш поминуваме 50 километри, два часа за една интервенција, се користи еден автомобил, а имаме само две. Бројката е многу мала за оваа територија, зборуваме за територијата на поранешната општина Тетово, да речеме дека сме до Гостивар во Јажинце и Шар планина. Проблемот е што пациентите чекаат, ние навистина не можеме да стигнеме и се чека и незадоволство е големо“, рече Костадиновски.

Покрај редовните повици, тимовите ги покриваат и фудбалските натпревари, сезоната на Попова Шапка и други јавни настани, што уште повеќе го зголемува товарот.

Според здравствените власти до Министерството за здравство е испратено барање за вработување на осум лекари, осум медицински сестри и осум возачи за итната помош, но досега нема никаков одговор. Се очекува одлуката да биде донесена по локалните
избори. Инаку, поминаа два и пол месеци, а статусот на медицинските сестри во Тетово не е решен како што вети министерот за здравство Азир Алиу. Иако конкурсот беше отворен, постапката е прекината поради локалните избори.

„Потсетуваме дека Владата на Северна Македонија на 21 август усвои одлука за започнување на процесот на набавка на 100 нови возила, опремени со модерна опрема, кои ќе бидат дистрибуирани до јавните здравствени установи низ целата земја“, рече премиерот Мицкоски.

ИзворPortalb

ПОВРЗАНО

Македонија

Нова амбуланта, но затворена: Во Јажинце нема лекар, жителите патуваат со километри за лекарски прегледи

Жителите на селото Јажинце, кое има околу 1.800 жители и над 400 куќи, и натаму немаат лекар во селото. Во центарот на селото има...
Повеќе
Македонија

Доктор Илир Демири e нов директор на Клиничката болница Тетово 

Министерот за здравство Фатмир Меџити денеска за нов директор на ЈЗУ Клиничка Болница Тетово го именуваше д-р Илир Демири, кој на оваа функција доаѓа...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје и ја...
Повеќе
Македонија

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје,...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно...
Повеќе
Македонија

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или...
Повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје...

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

Мршојадците секоја година елиминираат стакленички гасови еднакви на емисиите од 12 милиони автомобили

Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток