Самит на Зеленски и 30 светски лидери: ЕУ подготви планови за безбедносни гаранции за Украина

Околу 30 лидери ќе одржат разговори денеска со украинскиот претседател Володимир Зеленски за идните безбедносни гаранции за Киев доколку има прекин на огнот со Русија, надевајќи се дека направиле доволно за да ги убедат САД да ги поддржат нивните напори. Самитот ги собира лидерите претежно од Европа, но и од Турција, Австралија и Канада. Земјите со месеци разговараат на различни нивоа за да ги дефинираат своите воени придонеси во Украина за да помогнат во одвраќањето на Русија од повторно напад откако ќе има конечно примирје.

Но, тие напори неодамна запреа, бидејќи владите рекоа дека секоја европска воена улога ќе има потреба од сопствени безбедносни гаранции од САД како залог. Претседателот Доналд Трамп не презеде никаква експлицитна обврска да ги обезбеди тие.

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави заедно со Зеленски во Париз дека лидерите на коалицијата ќе ги одобрат плановите за безбедносни гаранции завршени од нивните војски. Двајца европски претставници рекоа дека деталните технички планови се завршени без да навлегуваат во детали за тоа што всушност значи тоа.

„Европејците се подготвени да обезбедат безбедносни гаранции за Украина. Тоа ни овозможува цврсто да кажеме дека сме подготвени за цврст мир за Украина и Европејците, но прашањето сега е да се види искреноста на Русија,“ рече Макрон.

Двајцата европски претставници рекоа дека целта ќе биде да се испрати политички сигнал до Трамп. Ова ќе го истакне недостатокот на напредок кон директни мировни разговори меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Зеленски од самитот Трамп-Путин во август и ќе го поттикне Трамп да го зголеми притисокот врз Москва сега.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека очекува јасност за тоа што може да се испорача наскоро.

„Тоа значи дека можеме да се ангажираме уште поинтензивно, исто така и со американската страна, за да видиме што сакаат да испорачаат во однос на нивното учество во безбедносните гаранции“, им рече Руте на новинарите на прес-конференција.

Путин му рече на Киев дека постои можност да се заврши војната во Украина преку преговори доколку преовлада здравиот разум, опција за која рече дека ја претпочита, но е подготвен да ја заврши и со сила ако тоа е единствениот начин.

Западните претставници велат дека најважниот елемент на гаранциите ќе биде континуираната силна поддршка за украинските вооружени сили.