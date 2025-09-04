чет, 4 септември, 2025

Самит на Зеленски и 30 светски лидери: ЕУ подготви планови за безбедносни гаранции за Украина

Целта е да се поттикне Трамп да го зголеми притисокот врз Москва

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Извор на фотографија: Кабинет на претседателот на Украина

Околу 30 лидери ќе одржат разговори денеска со украинскиот претседател Володимир Зеленски за идните безбедносни гаранции за Киев доколку има прекин на огнот со Русија, надевајќи се дека направиле доволно за да ги убедат САД да ги поддржат нивните напори. Самитот ги собира лидерите претежно од Европа, но и од Турција, Австралија и Канада. Земјите со месеци разговараат на различни нивоа за да ги дефинираат своите воени придонеси во Украина за да помогнат во одвраќањето на Русија од повторно напад откако ќе има конечно примирје.

Но, тие напори неодамна запреа, бидејќи владите рекоа дека секоја европска воена улога ќе има потреба од сопствени безбедносни гаранции од САД како залог. Претседателот Доналд Трамп не презеде никаква експлицитна обврска да ги обезбеди тие.

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави заедно со Зеленски во Париз дека лидерите на коалицијата ќе ги одобрат плановите за безбедносни гаранции завршени од нивните војски. Двајца европски претставници рекоа дека деталните технички планови се завршени без да навлегуваат во детали за тоа што всушност значи тоа.

„Европејците се подготвени да обезбедат безбедносни гаранции за Украина. Тоа ни овозможува цврсто да кажеме дека сме подготвени за цврст мир за Украина и Европејците, но прашањето сега е да се види искреноста на Русија,“ рече Макрон.

Двајцата европски претставници рекоа дека целта ќе биде да се испрати политички сигнал до Трамп. Ова ќе го истакне недостатокот на напредок кон директни мировни разговори меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Зеленски од самитот Трамп-Путин во август и ќе го поттикне Трамп да го зголеми притисокот врз Москва сега.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека очекува јасност за тоа што може да се испорача наскоро.

„Тоа значи дека можеме да се ангажираме уште поинтензивно, исто така и со американската страна, за да видиме што сакаат да испорачаат во однос на нивното учество во безбедносните гаранции“, им рече Руте на новинарите на прес-конференција.

Путин му рече на Киев дека постои можност да се заврши војната во Украина преку преговори доколку преовлада здравиот разум, опција за која рече дека ја претпочита, но е подготвен да ја заврши и со сила ако тоа е единствениот начин.

Западните претставници велат дека најважниот елемент на гаранциите ќе биде континуираната силна поддршка за украинските вооружени сили.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Лазарини: Во Газа се погребува меѓународното хуманитарно право

Генералниот комесар на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (УНРВА) Филип Лазарини предупреди дека Газа станува гробишта на меѓународното...
Повеќе
Подглавна секција

Си Џинпинг изјави дека светот се соочува со изборот „мир или војна“ при пристигнувањето на Путин и Ким на воената парада

Си Џинпинг изјави дека светот се соочува со избор помеѓу мир или војна, додека се одржуваше најголемата воена парада во Кина досега, на која...
Повеќе

Најнови

Македонија

Вработени во „Национални Шуми“ си присвоиле огревно дрво вредно над 170.000 евра

Шест вработени во ЈП „Национални Шуми“, добија кривични пријави заради несовесно работење во службата и злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи нанеле штета на буџетот на претпријатието од над 170.000...
Повеќе
Подглавна секција

Самит на Зеленски и 30 светски лидери: ЕУ подготви планови за безбедносни гаранции за Украина

Околу 30 лидери ќе одржат разговори денеска со украинскиот претседател Володимир Зеленски за идните безбедносни гаранции за Киев доколку има прекин на огнот со Русија, надевајќи се дека направиле доволно за...
Повеќе
Македонија

Отворена истрага за Вардариште, три лица добија притвор бидејќи создавале нови диви депонии

Основното јавно обвинителство Скопје отвори истрага за депонијата Вардариште и побара притвор за три лица кои создавале нови диви депонии. Тие ќе одговараат за кривично дело загрозување на животната средина и...
Повеќе
Европа

Најмалку 15 лица загинаа во несреќа на градската жичница „Глорија“ во Лисабон

Најмалку 15 лица загинаа, а 18 беа повредени кога вагон на градската жичница „Глорија“ во Лисабон, една од најпопуларните туристички атракции и симболи на градот, излета од шините и се урна,...
Повеќе

Вработени во „Национални Шуми“ си присвоиле огревно дрво вредно над 170.000 евра

Шест вработени во ЈП „Национални Шуми“, добија кривични пријави заради несовесно работење во службата и злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи нанеле штета на буџетот на претпријатието од...

Самит на Зеленски и 30 светски лидери: ЕУ подготви планови за безбедносни гаранции за Украина

Отворена истрага за Вардариште, три лица добија притвор бидејќи создавале нови диви депонии

Најмалку 15 лица загинаа во несреќа на градската жичница „Глорија“ во Лисабон

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Вработени во „Национални Шуми“ си присвоиле огревно дрво вредно над 170.000 евра

Отворена истрага за Вардариште, три лица добија притвор бидејќи создавале нови диви депонии

Најмалку 15 лица загинаа во несреќа на градската жичница „Глорија“ во Лисабон