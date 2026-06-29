Албанскиот коалиционен партнер во власта, Вреди, ќе раководи со шест министерства по владината реконструкција, изјави денеска првиот вицепремиер, министер за европски прашања и генерален секретар на Вреди, Беким Сали.

Тој, одговарајќи на новинарски прашања пред настанот со кој Вреди одбележува две години од работењето како дел од владината коалиција, рече дека на оваа партија ќе ѝ бидат доверени министерствата за животна средина, економија, правда, евроинтеграции, култура и односи меѓу заедниците.

„Сè уште нема финално име за правда и култура, тоа ќе бидат две нови имиња. Актуелните министри мислам дека добро перформираат во Владата, задоволни сме како Вреди и ќе продолжат понатаму. Здравство не е дел од пакетот“, рече Сали.

Според него, додека траат преговорите има отворени теми, но наведените шест ресори, како што рече, сигурно ќе ѝ бидат доверени на Вреди.

Со ваквата распределба, според објавените информации, Вреди би ги презела ресорите правда и култура, како и Министерството за односи меѓу заедниците. На чело на Министерството за правда сега е Игор Филков од ЗНАМ, Министерството за култура го води Зоран Љутков од ВМРО-ДПМНЕ, а министер за односи меѓу заедниците е Иван Стоилковиќ од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.

Од друга страна, Министерството за здравство, кое досега беше еден од ресорите поврзувани со Вреди, според Сали, нема да биде дел од пакетот на оваа партија по реконструкцијата.

Со најавената распределба, покрај Министерството за здравство, Вреди ја губи и позицијата вицепремиер за добро управување, кои досега ги водеа Азир Алиу и Арбен Фетаи, а веројатно и ресорот социјална политика.

Реконструкцијата на Владата сè уште не е финализирана. Од ЗНАМ вчера изјавија дека сите опции се отворени до вторник, кога треба да се заокружат разговорите и да се знае конечниот пакет за владината реконструкција.

Лидерот на ЗНАМ, Максим Димитриевски, претходно изјави дека по реконструкцијата движењето ќе биде „кадровски посилно“ и со поголем потенцијал за директна имплементација на власта во ресорни министерства и во пониските ешалони.