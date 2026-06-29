Беким Сали од Вреди изјави дека Уставниот суд ја укинал одлуката за имињата на улиците во Тетово затоа што, како што рече, не биле испочитувани законот и процедурите.

Во изјавата што ја пренесува Независен, Сали рече дека одлуката од 2007 година била донесена само од советниците, без одобрение од Владата, и дека затоа била донесена „на ноншалантен начин“.

Тој додаде дека градот Тетово веќе почнал нова постапка за менување на имињата, според „прописи и закони што се актуелни и во сила“.

Сали посочи и дека протестите на ДУИ се политички мотивирани. Според него, проблемите околу имињата на улиците се последица на „импровизации“ од периодот на нивното владеење.

Во истиот настап, Сали рече дека на граѓаните не им се потребни избори за Советот на Тетово, бидејќи тоа, како што наведе, би донело други околности во развојот на градот.

Тој додаде и дека Вреди, како дел од владината коалиција, реализирала 308 проекти во изминатите 24 месеци, при што фокусот, според него, бил на инфраструктурата.

Сали ги спомена и Коридорот 8, договорот за автопатот до Блаце, поддршката за мали и средни компании и вработувањето и унапредувањето на над 2.500 Албанци во јавната администрација.

Извор: Независен