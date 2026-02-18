Тоа што Сајкоски се повикува на негрижата и неработењето на претходното раководство на Општина Кичево е само алиби за непреземањето навремени превентивни мерки против поплавите од страна на новото раководство, предводено од градоначалникот Александар Јовановски, пренесува Вистиномер.

Поплавите што изминативе денови ја зафатија С. Македонија посебно го погодија Кичево. Поројните дождови доведоа до повторно излевање на Зајаска Река, па повеќе од 60 семејства по вторпат изминатиов месец мораат да бидат евакуирани. Како што информира Центарот за управување со кризи (ЦУК), околу 250 луѓе од 63 домаќинства се привремено згрижени во градската спортска сала „Христо Узунов“, чекајќи да бидат санирани штетите.

Ѓорѓија Сајкоски, пратеник во актуелниот состав на Собранието од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и доскорешен генерален секретар на оваа партија, во објава на неговиот Фејсбук профил и лиферуваното партиско соопштение, вели дека актуелниот градоначалник на Кичево, д-р Александар Јовановски, и институциите во Кичево покажале одговорност на терен.

Поради долгогодишната негрижа, неработа и отсуство на навремени превентивни мерки од страна на претходното раководство, Кичево денес се соочи со сериозни и катастрофални поплави по обилните врнежи од дожд. Прелевањето на речното корито предизвика значителна материјална штета и ги загрози домовите, инфраструктурата и безбедноста на граѓаните. За разлика од минатото, денес институциите покажаа одговорност и подготвеност. Актуелниот градоначалник, Д-р Александар Јовановски заедно со екипите на комуналната и противпожарната служба, како и со поддршка од општествено одговорни компании, веднаш излегоа на терен и активно се вклучија во санирање на последиците. Со координирана и пожртвувана работа, во исклучително краток рок беше спречено понатамошно ширење на штетите и започна расчистувањето на погодените подрачја. Оваа заедничка акција е јасен показател дека кога постои волја, одговорност и вистинско лидерство, предизвиците можат да се надминат. И покрај тешката ситуација, се враќа надежта дека секојдневието на кичевчани постепено ќе се нормализира и дека градот ќе излезе посилен од ова искушение. Службите остануваат на терен и во текот на ноќта, будно ја следат состојбата и продолжуваат со работа сè додека целосно не се отстранат последиците. Приоритет останува безбедноста на граѓаните и заштитата на нивните домови, со јасна порака дека Кичево повеќе нема да биде оставено само во моменти на криза.

Образложение:

Тврдењето на Ѓорѓија Сајкоски, долгогодишен истакнат член на ВМРО-ДПМНЕ и, патем речено, кичевчанец, дека „денес институциите покажаа одговорност и подготвеност“, за разлика од „долгогодишната негрижа, неработа и отсуство на навремени превентивни мерки од страна на претходното раководство“, е недоследно, бидејќи и новиот градоначалник и раководството на општината, избрани на локалните избори одржани на 19 октомври и 2 ноември 2025 година, можеле и морале да преземат навремени превентивни мерки за да се спречат вакви катастрофи.

Впрочем, во предизборната програма на ВМРО-ДПМНЕ и Јовановски за локалните избори насловена „Вистинскиот избор“, во делот „Зелена, чиста и енергетски ефикасна општина“, на страница 23 е запишано:

Изработка на инфраструктурен проект за регулација на речното корито на реката Зајашка од населба Пашино до спортската сала „Јанчица“ и негово просторно уредување.

За волја на вистината, иако актуелните катастрофални поплави, според Сајкоски, се резултат на „долгогодишната негрижа, неработа и отсуство на навремени превентивни мерки“, нивното спречување не нашло место во приоритетните проекти на општината (стр. 11) од предизборната програма.

Новото општинско раководство, без разлика што е оперативно само три месеци, морало да преземе некакви превентивни мерки против можното излевање на Зајашка Река, знаејќи дека есенските и зимските временски услови носат обилни и поројни дождови, а претходното раководство не се грижело, не работело и не преземало навремени превентивни мерки. Токму заради цитираната негрижа, неработа и непреземање навремени мерки претходната гарнитура на чело на општината ја изгубила довербата на гласачите на локалните избори, а ја добиле ВМРО-ДПМНЕ и новиот градоначалник д-р Александар Јовановски.

Токму непреземањето навремени превентивни мерки против поплавите предизвикани од излевањето на Зајашка Река доведе до евакуација на стотици граѓани на Кичево во несоодветни услови. Како што известуваат медиумите, и два дена по изјавата на Сајкоски дека сега, за разлика од порано, „постои волја, одговорност и вистинско лидерство“, санацијата на штетите оди бавно:

Условите за престој во салата засега не овозможуваат соодветно одржување на лична хигиена бидејќи евакуираните немаат пристап до тушеви и до основни санитарни услови. Градоначалникот Александар Јовановски соопшти дека до крајот на денот ќе биде најдено решение за подобрување на условите, со посебен акцент на хигиенските потреби на сместените луѓе. Сè уште не се знае колку долго погодените граѓани ќе мора да останат во привременото сместување. При претходниот бран поплави тие таму поминале околу една недела, но овој пат надлежните проценуваат дека престојот може да се продолжи и до две недели поради обемот на штетите – пишува „Слободен печат“.

Весникот известува и дека жителите на Кичево сами се обидуваат да ја исфрлат водата од домовите, а екипите на надлежните институции интервенираат на терен со целата расположлива механизација.

Оттаму, тоа што Сајкоски се повикува на негрижата и неработењето на претходното раководство на Општина Кичево е само алиби за непреземањето навремени превентивни мерки против поплавите од страна на новото раководство, предводено од градоначалникот Александар Јовановски. Тоа може јасно да се види и преку реакциите на граѓаните искажани во коментарите под постот на Сајкоски на Фејсбук.

