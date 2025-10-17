Сајбер нападите на Русија врз земји од НАТО зголемени за една четвртина за една година

САД се најтаргетираниот регион, со 20 отсто од сите напади, по што следуваат Велика Британија и Украина

Русија ги зголеми сајбер нападите врз земјите-членки на НАТО за 25 отсто во текот на изминатата година, вели извештај на „Мајкрософт“, каде се нотира дека Кремљ ја ескалира својата хибридна војна против европските земји. Мајкрософт соопшти дека девет од 10 земји најпогодени од руската државна сајбер активност се членки на НАТО алијансата и нападите врз нив се зголемиле за една четвртина во споредба со претходната година.

САД се најтаргетираниот регион, со 20 отсто од сите напади, по што следуваат Велика Британија со 12 и Украина – единствената земја што не е членка на НАТО во првите 10 – со 11 отсто. Мајкрософт информира дека најтаргетираниот сектор е владата, што претставува една четвртина од сите напади, по што следат истражувањата и академиите, како и тинк-тенковите и невладините организации.

Ејми Хоган-Берни, потпретседател за политика за сајбер безбедност во Мајкрософт, рече дека компанијата очекува да продолжи да гледа ваков тип на активности во многу земји во НАТО. Експертите и политичарите предупредија дека Русија спроведува хибридна војна – термин за низа неконвенционални тактики како што се упади со беспилотни летала, саботажи или сајбер напади кои зафаќаат сива зона помеѓу мирот и војната – против членките на НАТО.

Поранешен шеф на британската агенција за домашна шпионажа, МИ5, минатиот месец предупреди дека Велика Британија можеби веќе е во војна со Русија поради интензитетот на сајбер нападите и другите непријателски активности оркестрирани од Москва против Велика Британија. Елиза Менингем-Булер рече дека станува збор за различен вид војна, но непријателството, сајбер нападите, физичките напади, разузнавачката работа се обемни.

Други земји-членки на НАТО беа погодени од инциденти поврзани со Русија. Во Полска, 19 невооружени руски беспилотни летала влегоа во нејзиниот воздушен простор минатиот месец, додека Данска беше принудена да ги затвори аеродромите поради неидентификувани беспилотни летала. Во друг инцидент минатиот месец, НАТО пресретна три руски борбени авиони МиГ-31 кои го нарушија воздушниот простор на Естонија над Балтичкото Море во 12-минутен упад.

Мајкрософт додаде во својот годишен извештај за дигитална одбрана дека Русија ја користи високо активната заедница на сајбер криминалци во земјата за да ги оствари своите цели. Рускиот сајбер криминал најчесто се поврзува со напади со рансомвер, кои ги парализираа бизнисите и јавните тела низ целиот свет. Мајкрософт соопшти дека забележал дека руската држава го прислушкува екосистемот на сајбер криминалот за пристап до цели, користејќи го својот злонамерен софтвер или како посредник за извршување напади.

Џејми Мекол, виш истражувач во тинк-тенкот Кралски институт за обединети услуги рече дека ова не е изненадувачки со оглед на општиот пораст на руските тајни, а понекогаш и отворени акции против земјите-членки на НАТО во текот на изминатите 12 месеци. Начинот на кој државите ги користат своите сајбер операции го отсликува нивниот поширок пристап кон државната управа, па затоа има смисла овие напади да се зголемуваат.