Американската војска започна блокада на иранските пристаништа, разгневувајќи го Техеран и додавајќи неизвесност околу клучниот воден пат, иако надежите за дијалог за завршување на војната донесоа одредено олеснување на пазарите на нафта каде што референтните цени паднаа под 100 долари во вторникот. По прекинот на разговорите за време на викендот во Исламабад меѓу двата противници, американски функционер изјави дека има континуиран ангажман и движење напред во обидот за постигнување договор. Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, исто така, рече дека напорите за решавање на конфликтот се уште се во тек.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Иран бил во контакт во понеделник и сакал да склучи договор, но дека нема да санкционира никаков договор што му дозволува на Техеран да има нуклеарно оружје.

Откако САД и Израел ја започнаа војната на 28 февруари, Иран ефикасно го затвори Ормускиот теснец за сите бродови освен за своите, велејќи дека преминот ќе биде дозволен само под иранска контрола и подлежи на надомест. Последиците се широко распространети, бидејќи речиси една петтина од светските резерви на нафта и гас течеа низ тесниот воден пат пред почетокот на конфликтот.

Трамп изјави дека Вашингтон ќе ги блокира иранските бродови и сите бродови што плаќале такви патарини и дека сите ирански бродови за „брз напад“ што ќе се приближат до блокадата ќе бидат елиминирани. Техеран се закани дека ќе ги погоди воените бродови што минуваат низ теснецот и ќе возврати на пристаништата на своите соседи од Персискиот Залив.

Податоците за превозот покажаа дека кинескиот танкер за нафта и хемикалии Рич Стари поминал низ теснецот во вторник – прв откако започна блокадата на САД во понеделник во 10 часот по источно време. Бродот, кој го напушти сидрото Шарџа покрај брегот на Дубаи во понеделник, упатувајќи се кон Кина, претходно се врати неколку минути откако се приближи до теснецот.

Блокадата на САД дополнително ги замагли перспективите за глобалната енергетска безбедност и снабдувањето со широк спектар на стоки што зависат од нафта и имаат мала, ако воопшто имаат, меѓународна поддршка.

Сојузниците на НАТО, вклучувајќи ги Велика Британија и Франција, изјавија дека нема да бидат вовлечени во конфликтот со учество во блокадата, нагласувајќи наместо тоа потребата од повторно отворање на водниот пат.

И покрај прекинот на разговорите меѓу САД и Иран во неделата, потпретседателот Џ.Д. Венс, кој ја предводеше американската делегација, во понеделник за „Фокс њуз“ изјави дека САД „постигнале голем напредок“ со тоа што му соопштиле на Техеран каде САД „можат да направат одредено прилагодување“ и каде ќе останат нефлексибилни.

Тој рече дека Трамп е непоколеблив дека секој збогатен нуклеарен материјал мора да се отстрани од Иран и дека мора да се воспостави механизам за да се потврди дека Иран не развива нуклеарно оружје.

Техеран „се движеше во наша насока, поради што мислам дека би рекле дека имавме некои добри знаци, но тие не се движеа доволно далеку“, рече Венс, без да открие детали.