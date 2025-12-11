Американските сили запленија танкер за нафта крај брегот на Венецуела, во голема ескалација на четиримесечната кампања за притисок на Доналд Трамп врз диктаторот на јужноамериканската земја, Николас Мадуро, чија влада го нарече запленувањето чин на меѓународно пиратство.

Трамп ја потврди операцијата во средата, велејќи: „Тукушто запленивме танкер на брегот на Венецуела – голем танкер, многу голем, всушност најголемиот што некогаш е запленет“.

„Запленет е од многу добра причина“, додаде американскиот претседател, одбивајќи да каже кој е сопственик на бродот.

Пам Бонди, главниот обвинител на САД, објави снимка од запленувањето на X. Видеото од 45 секунди ги прикажува американските сили како слетуваат на танкерот од хеликоптер.

Во придружната изјава, Бонди рече дека ФБИ, истрагите за внатрешна безбедност и крајбрежната стража на САД, со поддршка од Министерството за одбрана, извршиле налог за заплена на танкер за сурова нафта што се користи за транспорт на санкционирана нафта од Венецуела и Иран.

Таа рече дека танкерот бил санкциониран од САД повеќе години поради неговата вмешаност во нелегална мрежа за испорака на нафта што поддржува странски терористички организации.

Министерството за внатрешна безбедност (DHS) објави свое видео од заплената, со саундтрак од песната на Ел-Ел- Кул Џеј, „Mama Said Knock You Out“. DHS постојано се соочуваше со критики за кражба на музика за реклами за регрутирање на Службата за имиграција и царина (ICE). DHS неодамна користеше песна од Сабрина Карпентер, без дозвола, што ја натера поп-ѕвездата да одговори дека видеото е злобно и одвратно.

Владата на Венецуела во изјавата рече дека заплената претставува очигледна кражба и чин на меѓународно пиратство.

Во него се продолжува: „Под овие околности, вистинските причини за продолжената агресија врз Венецуела конечно се откриени. Секогаш стануваше збор за нашите природни ресурси, нашата нафта, нашата енергија, ресурсите што им припаѓаат исклучиво на венецуелскиот народ.“

Порано, зборувајќи на митинг во Каракас, Мадуро ги повика граѓаните да се однесуваат како воини и да бидат подготвени „да ги скршат забите на северноамериканската империја доколку е потребно“.

Мадуро е на власт од 2013 година, кога го наследи Уго Чавез по неговата смрт од рак. Широко се верува дека ги украл минатогодишните претседателски избори, Мадуро се држеше до власта откако започна бран репресија што го принуди Едмундо Гонзалез, очигледниот победник на изборите во 2024 година, да се пресели во егзил во Шпанија.

Од август, САД поставија награда од 50 милиони долари за главата на Мадуро, го започнаа најголемото поморско распоредување во Карипското Море од кубанската ракетна криза во 1962 година и извршија серија смртоносни воздушни напади врз наводни бродови за дрога во кои загинаа повеќе од 80 луѓе.

Во вторникот, два американски борбени авиони кружеа околу Венецуелскиот Залив околу 40 минути. Авионот леташе северно од Маракаибо, еден од најнаселените градови во Венецуела.