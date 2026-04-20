САД соопштија дека заплениле ирански товарен брод кој се обидел да ја премине нивната блокада, а Иран вети дека ќе возврати, што ја зголеми загриженоста дека прекинот на огнот меѓу завојуваните страни можеби нема да се одржи. Напорите за градење потраен мир во регионот, исто така, се чинеше дека се на несигурна основа, бидејќи Иран изјави дека нема да учествува во втората рунда преговори што САД се надеваа дека ќе ја започнат пред да истече прекинот на огнот во вторник.

САД ја одржуваат блокадата на иранските пристаништа, додека Иран ја укина, а потоа повторно ја воведе својата блокада на морскиот сообраќај што минува низ Ормускиот теснец, низ кој поминува околу една петтина од светските резерви на нафта.

Американската војска соопшти дека пукала врз товарен брод под иранско знаме што се упатил кон иранското пристаниште Бандар Абас во неделата по шестчасовен застој, онеспособувајќи ги неговите мотори. Потоа американските маринци се спуштиле од хеликоптери на бродот, соопшти Централната команда на САД.

„Имаме целосно команда над нивниот брод и гледаме што има на него!“, напиша претседателот Трамп на социјалните медиуми.

Иранската војска соопшти дека бродот патувал од Кина. „Предупредуваме дека вооружените сили на Исламската Република Иран наскоро ќе одговорат и ќе возвратат на ова вооружено пиратство од страна на американската војска“, изјави портпарол на војската, според државните медиуми.

Цените на нафтата скокнаа за повеќе од 5%, а берзите се нишаа додека трговците се грижеа дека прекинот на огнот ќе пропадне и сообраќајот во и надвор од Заливот ќе остане на минимум.

Иранските државни медиуми објавија дека Техеран ги отфрлил новите мировни преговори, наведувајќи ја тековната блокада, заканувачката реторика и променливите позиции на Вашингтон и прекумерните барања.

„Не може да се ограничи извозот на нафта на Иран, а да се очекува слободна безбедност за другите“, напиша на социјалните медиуми првиот потпретседател на Иран, Мохамадреза Ареф. „Изборот е јасен: или слободен пазар на нафта за сите, или ризик од значителни трошоци за сите“.

Трамп претходно го предупреди Иран дека САД ќе ги уништат сите мостови и електрани во Иран доколку Техеран ги отфрли неговите услови, продолжувајќи го неодамнешниот модел на вакви закани.

Иран изјави дека доколку САД ја нападнат неговата цивилна инфраструктура, ќе ги погодат електраните и постројките за десалинизација на соседите од арапските земји во Персискиот Залив.

Трамп рече дека неговите пратеници ќе пристигнат во Исламабад во денеска вечер, еден ден пред да заврши двонеделното примирје.

Официјален претставник на Белата куќа изјави за Ројтерс дека американската делегација ќе ја предводи потпретседателот Џ.Д. Венс, кој ги водеше првите мировни преговори во војната пред една недела, а во неа ќе бидат вклучени и пратеникот на Трамп, Стив Виткоф, и зетот Џаред Кушнер. Но, Трамп им рече на ABC News и MS Now дека Венс нема да оди.

Пакистан, кој беше главен посредник, се чини дека се подготвува за разговорите. Два гигантски американски товарни авиони Ц-17 слетаа во воздухопловна база во недела попладне, носејќи безбедносна опрема и возила како подготовка за пристигнувањето на американската делегација, соопштија два пакистански безбедносни извори.

Општинските власти во пакистанскиот главен град Исламабад го запреа јавниот превоз и сообраќајот на тешки товарни возила низ градот. Бодликава жица беше поставена во близина на хотелот Серена, каде што се одржаа разговорите минатата недела. Хотелот им рече на сите гости да си заминат.

Претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, кој ја предводеше иранската страна во разговорите, претходно изјави дека двете страни постигнале напредок, но сè уште се далеку од своите ставови по нуклеарните прашања и теснецот.

Европските сојузници, кои постојано беа критикувани од Трамп за тоа што не му помогнале во воените напори, се загрижени дека преговарачкиот тим на Вашингтон се залага за брз, површен договор што би барал месеци или години технички сложени последователни разговори.

Сега, во осмата недела, војната создаде најтежок шок за глобалните резерви на енергија во историјата, предизвикувајќи пораст на цените на нафтата поради де факто затворањето на теснецот.

Илјадници луѓе се убиени во нападите на САД и Израел врз Иран и во израелската инвазија на Либан, спроведена паралелно од почетокот на војната на 28 февруари.

Иран одговори на нападите со ракети и беспилотни летала против Израел и блиските арапски земји кои се домаќини на американски бази. Исламската Република погуби двајца мажи осудени за соработка со израелската разузнавачка служба Мосад и планирање напади во земјата, објави во неделата судскиот медиум Мизан.