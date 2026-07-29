САД забрани увоз на нови кинески роботи и инвертори на енергија, со цел да се заштити изградбата на вештачка интелигенција во САД од закани за националната безбедност и да се вратат клучните индустрии предвидени за експлозивен раст.

Федералната комисија за комуникации ги објави мерките, со кои се забранува кинескиот увоз на нови хуманоидни и четириножни роботи, покрај поврзаните инвертори на енергија, кои им овозможуваат на обновливите извори на енергија и батериите да се поврзат со мрежите и опремата на центрите за податоци.

Ограничувањата, како што првично објави Ројтерс, покажуваат дека администрацијата на Трамп има за цел да го заштити синџирот на снабдување со вештачка интелигенција во САД од кинеските закани за прекини, кражба на податоци и сајбер напади, а воедно ги тера фирмите да го префрлат производството во САД.

„Овие уреди би можеле да создадат ранливости во синџирот на снабдување што би можеле да ја нарушат економската и националната безбедност на САД и би можеле да создадат ризик од сајбер безбедност што би ја загрозил американската критична инфраструктура“, вели претседателот Брендан Кар, во соопштението за медиумите на Федералната комисија.

Кинеската амбасада во Вашингтон соопшти дека Пекинг ги повикува Соединетите Американски Држави да ги послушаат објективните и рационални гласови на деловните заедници во двете земји и да престанат да ги оцрнуваат кинеските компании и да им се закануваат со санкции. Кинеската влада ќе ги преземе сите потребни мерки како одговор на секоја акција што предизвикува материјална штета на нејзините интереси, соопшти амбасадата.

Некои аналитичари предвидуваат широко усвојување на хуманоидни роботи, надополнети со мозоци овозможени од вештачка интелигенција, во потрошувачките и индустриските арени, додека експлозивната изградба на центри за податоци во САД ќе зависи од сигурни извори на инвертори.

Министерот за финансии Скот Бесент предупреди дека кинеските фирми за вештачка интелигенција би можеле да се соочат со санкции од САД за кражба на интелектуална сопственост на САД.

Американските претставници се исто така заинтересирани да избегнат друго сценарио како што се случи со ретките минерали – критични влезни податоци за технолошко производство до кои Кина е толку доминирана што Пекинг успеа да го искористи пристапот до нив за да обезбеди големи победи на меѓународната сцена.

По акциите од вторникот, се очекува комисијата да ги ослободи многу некинески добавувачи од ограничувањата, како што направи со неодамнешните забрани за странски дронови и рутери, соопштија четири дополнителни извори.

Мерките, кои стапија на сила по објавувањето, се однесуваат само на модели на роботи и инвертори кои сè уште не се објавени. Сепак, комисијата има овластување да ги одземе овластувањата за продажба на модели кои веќе се овластени за купување во Соединетите Држави.

На претседателот Доналд Трамп му се припишува привлекувањето на меѓународното внимание кон технолошката закана што ја претставува Кина за време на неговиот прв мандат, изразувајќи загриженост за кражба на интелектуална сопственост од страна на кинеските фирми и заканата од државно спонзорирано шпионирање од страна на кинеските телекомуникациски гиганти како Хуавеи. Но, тој досега има многу поблаг пристап за време на неговиот втор мандат, соочен со агресивната употреба на контрола на извозот на минерали од ретки земји од страна на Пекинг минатата година.