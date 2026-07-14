Владата на САД веќе врати десетици милијарди долари од царини што ги собра пред Врховниот суд да ги прогласи за нелегални, според бројките од буџетот објавени во понеделник, пренесува Гардијан.

Царините – даноци на увезена стока – се клучен дел од економскиот план на Доналд Трамп откако тој повторно ја презеде функцијата минатата година.

Во февруари, Врховниот суд поништи голем дел од дополнителните царини што ги нареди Трамп, принудувајќи ја владата да им врати пари на компаниите што ги платиле.

Според податоците од буџетот, САД досега исплатиле 81 милијарда долари во поврат на царини оваа фискална година, која започна во октомври 2025 година, во споредба со 5 милијарди долари во истиот период минатата година.

Службеник на Министерството за финансии изјави дека скокот е речиси целосно поради одлуката на Врховниот суд, при што повеќето од повратите се случиле во мај и јуни.

Трамп ги претстави царините како сеопфатно решение за економијата, враќање на фабриките во САД, добивање подобри трговски договори и затворање на дефицитот во федералниот буџет.

Но, дефицитот, кој минатата година стана малку помал благодарение на приходите од царини, сега повторно расте. Тој достигна 1,367 трилиони долари во првите девет месеци од фискалната година, што е зголемување од 2%.

САД потрошија повеќе од 1 трилион долари само за плаќање камата на својот долг, што е зголемување од 14%, а воените трошоци се искачија за 5% поради војната на Блискиот Исток.

Тековната привремена глобална царина од 10% на американската администрација треба да истече на 24 јули, но Белата куќа подготвува нови давачки поради она што го смета за лабаво спроведување на законите против принудна работа и вишок индустриски капацитет.

Најновиот предлог би можел да влијае на водечките партнери, вклучувајќи ги Велика Британија, Јапонија, Индија, Тајван и Кина, и би му овозможил на Трамп да ги заобиколи претходните ограничувања наметнати од судот на неговата протекционистичка агенда. Се очекува новите царински стапки да бидат помеѓу 10% и 12,5%. САД, исто така, се заканија дека ќе воведат нови давачки од 25% за Бразил.

Минатиот месец Трамп се закани и со 100% царина за европските земји, вклучувајќи ја и Велика Британија, кои бараат данок за најголемите американски технолошки компании.

Велика Британија има данок на дигитални услуги од 2% што се однесува на големите платформи на социјалните медиуми, пребарувачите и онлајн пазарите. Данокот, кој се однесува на компании како што се Apple, Google и Amazon, собра повеќе од 800 милиони фунти во 2024-25 година, според Министерството за финансии.

Франција, Шпанија и Италија наметнуваат данок на дигитални услуги од 3% за големите компании што работат во нивните земји, додека неколку други земји од ЕУ или имплементирале или предложиле слични политики.

Претседателот на САД рече дека неговата царина ќе ги поништи сите трговски договори со САД, „без разлика дали се имплементирани, потпишани или не“.

Во објава на Truth Social, Трамп рече: „Бројни европски земји разговараат за претстојното спроведување на данок на дигитални услуги за американските компании. Некои од овие земји се блиску до тоа да го сторат тоа. Ве молам, дозволете оваа изјава да послужи како претстава дека секоја земја што ќе наметне таков данок веднаш ќе биде пресретната со 100-процентна ТАРИФА за сите стоки испратени во Соединетите Американски Држави.

„Оваа ТАРИФА ќе ги замени трговските договори склучени со земјата, без разлика дали се имплементирани, потпишани или не. Дополнително, 100-процентната ТАРИФА ќе биде веднаш наметната, доколку тие продолжат.“