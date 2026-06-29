САД извршија напади врз Иран како одговор на напад со дрон врз товарен брод, додека прекинот на огнот меѓу САД и Иран, кој доведе до повторно отворање на Ормускиот теснец, се соочува со најголемиот тест досега, пренесува „Гардијан“.

Нападите на САД биле насочени кон повеќе објекти за ракети и дронови во Иран, во близина на Ормускиот теснец и на островот Кешм. Според проценките, станувало збор за напад со цел да се одговори на иранскиот напад врз товарен брод со знаме на Сингапур, без дополнително зголемување на конфликтот.

Американската Централна команда (CENTCOM) соопшти дека САД погодиле „локации за складирање на ирански ракети и дронови“, нарекувајќи го тоа „моќен одговор“ на иранскиот напад врз брод.

Американската војска соопшти дека ќе продолжи да го спроведува прекинот на огнот со Иран и покрај несогласувањата што се појавиле околу условите за иранската нуклеарна програма, прашањето за патарините во Ормускиот теснец и други чувствителни теми, вклучувајќи ја и програмата за балистички ракети на Иран.

„Иран потпиша договор за прекин на огнот. Ние го почитувавме. Ако имаат несогласувања околу тоа како се применува меморандумот за разбирање (MOU), можат да кренат телефон. Но, насилството ќе биде возвратено со насилство“, напиша потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс.

Доналд Трамп изјави дека нападот со дронови од страна на Иран претставувал прекршување на прекинот на огнот. Нападите следуваа кратко откако Трамп им кажа на новинарите „ќе дознаете“ дали САД ќе одговорат.