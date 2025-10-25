САД воведоа санкции врз колумбискиот претседател Густаво Петро и членовите на неговото семејство

Одлуката доаѓа откако администрацијата на Доналд Трамп изврши воздушни напади врз чамци осомничени за транспорт на дрога, при што загинаа десетици лица, меѓу нив и колумбиски државјани. Петро го нарече потегот „убиство“

Министерството за финансии на САД воведе санкции против колумбискиот претседател Густаво Петро, обвинувајќи го дека не успеал да го спречи шверцот на дрога и дека дозволил наркокартелите да „процветаат“, соопшти американското Министерство за финансии.

Санкциите важат и за ​​неговата сопруга и син, како и за министерот за внатрешни работи, Армандо Бенедети.

Одлуката доаѓа откако администрацијата на Доналд Трамп изврши воздушни напади врз чамци осомничени за транспорт на дрога, при што загинаа десетици лица, меѓу нив и колумбиски државјани. Петро го нарече потегот „убиство“.

Колумбискиот претседател реагираше остро, нарекувајќи ја мерката „самоволие типично за репресивен режим“. Тој нагласи дека неговата влада се бори против трговијата со дрога.

САД истовремено ја повлекоа сертификацијата на Колумбија како сојузник во војната против дрогата, што значи дека земјата ќе изгуби пристап до финансиска поддршка. Како одговор, Богота најави дека ќе престане да купува оружје од САД.