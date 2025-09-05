САД воведе санкции за палестински граѓански организации што се залагаат да се прогласи геноцид во Газа

Соединетите Американски Држави воведоа санкции врз три палестински групи за човекови права кои побараа од Меѓународниот кривичен суд да го истражи Израел поради наводите за геноцид во Газа, според известување објавено на веб-страницата на Министерството за финансии на САД во четврток.

Трите групи, Палестинскиот центар за човекови права со седиште во Газа и Центарот за човекови права Ал Мезан, како и Ал-Хак со седиште во Рамала побараа во 2023 година Меѓународниот кривичен суд да ги истражи израелските воздушни напади врз густо населените цивилни области во Газа, опсадата на територијата и раселувањето на населението. Една година подоцна, МКС издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен шеф на одбраната, Јоав Галант, како и на лидерот на Хамас, Ибрахим ал-Масри, за наводни воени злосторства и злосторства против човештвото.

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп воведе санкции врз судиите на МКС, како и врз неговиот главен обвинител поради налозите за апсење и претходната одлука за отворање случај за наводни воени злосторства од страна на американските трупи во Авганистан.

МКС, кој е основан во 2002 година, има надлежност за воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид во своите 125 земји-членки. Некои земји, вклучувајќи ги САД, Кина, Русија и Израел, не го признаваат неговиот авторитет.

Санкциите на САД против палестинските групи доаѓаат неколку дена откако најголемото академско здружение на научници за геноцид во светот усвои резолуција во која се вели дека се исполнети законските критериуми за да се утврди дека Израел врши геноцид во Газа.

Израел ја нарече објавата срамна и целосно заснована на кампањата на лаги на Хамас.

Израел го започна својот напад врз Појасот Газа во октомври 2023 година, откако борци од Хамас, палестинската милитантна група што ја контролира територијата, го нападнаа јужен Израел, убивајќи 1.200 луѓе и земајќи 250 заложници назад во Газа.

Оттогаш, воената акција на Израел уби 63.000 луѓе, ги принуди речиси сите жители на Газа барем еднаш да ги напуштат своите домови и предизвика криза со глад во делови од енклавата.