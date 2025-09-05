пет, 5 септември, 2025

САД воведе санкции за палестински граѓански организации што се залагаат да се прогласи геноцид во Газа

Санкциите на САД против палестинските групи доаѓаат неколку дена откако најголемото академско здружение на научници за геноцид во светот усвои резолуција во која се вели дека се исполнети законските критериуми за да се утврди дека Израел врши геноцид во Газа

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Adarbd, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Соединетите Американски Држави воведоа санкции врз три палестински групи за човекови права кои побараа од Меѓународниот кривичен суд да го истражи Израел поради наводите за геноцид во Газа, според известување објавено на веб-страницата на Министерството за финансии на САД во четврток.

Трите групи, Палестинскиот центар за човекови права со седиште во Газа и Центарот за човекови права Ал Мезан, како и Ал-Хак со седиште во Рамала побараа во 2023 година Меѓународниот кривичен суд да ги истражи израелските воздушни напади врз густо населените цивилни области во Газа, опсадата на територијата и раселувањето на населението. Една година подоцна, МКС издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен шеф на одбраната, Јоав Галант, како и на лидерот на Хамас, Ибрахим ал-Масри, за наводни воени злосторства и злосторства против човештвото.

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп воведе санкции врз судиите на МКС, како и врз неговиот главен обвинител поради налозите за апсење и претходната одлука за отворање случај за наводни воени злосторства од страна на американските трупи во Авганистан.

МКС, кој е основан во 2002 година, има надлежност за воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид во своите 125 земји-членки. Некои земји, вклучувајќи ги САД, Кина, Русија и Израел, не го признаваат неговиот авторитет.

Санкциите на САД против палестинските групи доаѓаат неколку дена откако најголемото академско здружение на научници за геноцид во светот усвои резолуција во која се вели дека се исполнети законските критериуми за да се утврди дека Израел врши геноцид во Газа.

Израел ја нарече објавата срамна и целосно заснована на кампањата на лаги на Хамас.

Израел го започна својот напад врз Појасот Газа во октомври 2023 година, откако борци од Хамас, палестинската милитантна група што ја контролира територијата, го нападнаа јужен Израел, убивајќи 1.200 луѓе и земајќи 250 заложници назад во Газа.

Оттогаш, воената акција на Израел уби 63.000 луѓе, ги принуди речиси сите жители на Газа барем еднаш да ги напуштат своите домови и предизвика криза со глад во делови од енклавата.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Трамп се осврнува на гласините за неговото здравјето по деновите без јавни настани

Понекогаш се чини дека едвај може да помине еден час без да слушнеме од претседателот Доналд Трамп. Па кога не се појави еден ден,...
Повеќе
Подглавна секција

Лазарини: Во Газа се погребува меѓународното хуманитарно право

Генералниот комесар на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (УНРВА) Филип Лазарини предупреди дека Газа станува гробишта на меѓународното...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Населбите Ново Лисиче и Аеродром и утрово беа обвиткани во чад поради пожарот на депонијата Вардариште во делот околу отпадот за старо железо. Неподносливиот мирис и загадувањето веќе шести ден им го...
Повеќе
Македонија

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Обвинителскиот тим кој постапува во предметот во врска со пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, денеска до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против уште едно лице за сторени – Тешки...
Повеќе
Подглавна секција

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека сите западни трупи распоредени во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва, во предупредување до сојузниците на Киев додека разговараат за...
Повеќе
Балкан

„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Студентите во блокадата на факултетите на новосадскиот универзитет ги повикаа граѓаните на Србија вечерва во 19 часот да дојдат на голем протест во овој град. Повод за нивното собирање е, како...
Повеќе

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Населбите Ново Лисиче и Аеродром и утрово беа обвиткани во чад поради пожарот на депонијата Вардариште во делот околу отпадот за старо железо. Неподносливиот мирис и загадувањето веќе шести ден...

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва

„Србијо, дали се слушаме?“: Студентите повикуваат на протест во Србија

Трамп планира да го преименува Пентагон во Министерство за војна

САД воведе санкции за палестински граѓански организации што се залагаат да се прогласи геноцид во Газа

Трамп ја намали царината за јапонски автомобили, за возврат Јапонија ќе купува американски ориз

Путин не дозволува војници на западните држави во Украина како безбедносна гаранција

Симболите како оружје на омразата – меѓу национализмот и достоинството

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Путин вели дека сите западни трупи во Украина би биле легитимни цели за напад од страна на Москва