САД во застој: Првото затворање на владата од 2018 по неуспехот на буџетскиот предлог

Затворањето на американската влада е предизвикано откако рокот за постигнување договор за финансирање пред почетокот на новата фискална година, на 1 октомври, дојде и помина без договор, пренесува Гардијан.

Демократите и републиканците луто се обвинуваа меѓусебно и одбија да се повлечат од своите позиции додека земјата се приближуваше кон крајниот рок по полноќ, не можејќи да најдат договор или дури и да преговараат, бидејќи стотици илјади федерални работници се соочуваа со отпуштање од работа или отсуство од работа.

Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, кажа дека републиканците се обидуваат да ги „малтретираат“ демократите со тоа што одбиваат да преговараат за продолжување на здравствените бенефиции и други приоритети. Лидерот на мнозинството во Сенатот, Џон Тун, рече дека републиканците „нема да бидат заложници“ на барањата на демократите.

Часови пред затворањето, Доналд Трамп им рече на новинарите дека „нема друг избор“ освен да ги отпушти федералните работници ако не се постигне договор. На прашањето зошто размислува за масовни отпуштања, Трамп рече: „Ниту една земја не може да си дозволи да плаќа за нелегална имиграција, здравствена заштита за секој што доаѓа во земјата. И тоа е она на што тие [демократите] инсистираат. Тие сакаат отворени граници. Тие сакаат мажи да играат во женски спортови. Тие сакаат трансродови лица за сите. Тие никогаш не престануваат. Тие не учат. Ние победивме на изборите со убедлива разлика. Тие едноставно не учат. Затоа немаме избор. Морам да го направам тоа за земјата.“

Во поларизиран Вашингтон, со тесно поделени комори, заканите за затворање станаа карактеристика на неодамнешните битки за буџетот на Конгресот. Застојот во 2018 година, за време на првиот мандат на Трамп, резултираше со 34-дневно затворање, најдолго во модерната ера. Во тоа време, околу 800.000 од 2,1 милиони вработени во федералната влада беа отпуштени без плата.

Републиканците во Сенатот закажаа уште една рунда гласања за двата закона за финансирање во среда наутро, со наведена цел да им се даде можност на демократите да го променат своето мислење.

Демократските лидери Хаким Џефрис и Чак Шумер ги обвинија Доналд Трамп и републиканците за затворањето, велејќи дека „не сакаат да го заштитат здравството на американскиот народ“.

Белата куќа одговори на заканата за затворање со објавување планови за масовно отпуштање на федералните работници ако се намали финансирањето. „Кога ќе го затворите, мора да правите отпуштања, па затоа би отпуштиле многу луѓе“, рече Доналд Трамп претходно во вторникот, додавајќи: „Тие ќе бидат демократи“.

Рас Воут, директор на канцеларијата за менаџмент и буџет во Белата куќа, објави писмо во кое ги обвинува „лудите политички барања на демократите“ за затворањето. „Не е јасно колку долго демократите ќе го одржат својот неодржлив став, што го отежнува предвидувањето на времетраењето на затворањето“, напиша Воут во писмото, кое беше упатено до раководителите на федералните канцеларии и агенции.

Демократските лидери велат дека не се повлекуваат, но се појавија знаци на несогласување во нивните редови. Тројца членови на демократската група гласаа за предлогот на републиканците во вторник вечерта – двајца повеќе отколку кога законот првпат беше разгледан претходно овој месец. „Не можам да поддржам скапо затворање кое би им наштетило на семејствата во Невада и би ѝ доделило уште поголема моќ на оваа неодговорна администрација“, рече демократската сенаторка Кетрин Кортез Масто.

Во рамките на затворањето, Министерството за образование ќе ги прекине истрагите во училиштата и универзитетите за наводни кршења на граѓанските права

Од масовните отпуштања во март, канцеларијата работи со значително намалена површина. Одделот за граѓански права на Министерството изгуби околу половина од своите вработени. Намалувањата покренаа прашања за тоа дали канцеларијата ќе може да го намали бројот на заостанати жалби од студенти кои тврдат дека доживеале дискриминација врз основа на раса, пол или статус на попреченост, објави АП.

Сопствените податоци на Министерството покажаа пад во решавањето на случаите за граѓански права, додека новите жалби од семејствата се зголемија. За време на затворањето, работата на нерешените случаи ќе престане.

Министерството за образование на САД ќе види поголем дел од својата работа да биде запрена поради затворањето на владата

Министерството вели дека многу од неговите основни операции ќе продолжат во затворањето што започнува во среда. Федералната финансиска помош ќе продолжи да тече, а исплатите на студентските кредити сè уште ќе треба да се исплаќаат.

Но, истрагите за жалбите за граѓански права ќе престанат, а министерството нема да издава нови федерални грантови, објави АП. Околу 87% од неговата работна сила ќе биде отпуштена на отпуск, според планот за непредвидени ситуации на министерството.

Откако ја презеде функцијата, претседателот Доналд Трамп повика на распуштање на министерството за образование, велејќи дека е преплавено од либерално размислување. Раководителите на агенциите правеа планови да ги преполоват неговите операции во други министерства, а во јули Врховниот суд ги потврди масовните отпуштања што го преполовија персоналот на министерството.

Во затворањето, администрацијата предложи федералните агенции да видат повеќе позиции целосно елиминирани. Во минатите затворања, вработените отпуштени на отпуск беа вратени откако Конгресот го врати федералното финансирање. Овој пат, Канцеларијата за управување и буџет на Белата куќа се закани со масовно отпуштање на федерални работници.

Појавувајќи се пред Комитетот за апропријации на Претставничкиот дом во мај, министерката за образование Линда Мекмахон посочи дека отпуштањата оваа година го направиле нејзиниот оддел остар – дури и премногу остар во некои случаи. Некои вработени беа вратени, рече таа, откако службениците открија дека намалувањата се премногу длабоки.

„Се надевате дека само намалувате маснотии. Понекогаш намалувате малку мускули и го сфаќате тоа додека ги продолжувате вашите програми и можете да вратите луѓе да го прават тоа“, рече Мекмахон. Министерството имаше околу 4.100 вработени кога Трамп ја презеде функцијата во јануари. Сега има околу 2.500.