САД соопштија дека спровеле серија „напади за самоодбрана“ врз воени цели во јужен Иран во текот на викендот, што е најновото во серијата напади во текот на изминатата недела, пренесува Њујорк Тајмс.

Помалку од еден час подоцна, Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда соопшти дека нејзините сили насочиле кон воена база од која, според нив, потекнува американскиот напад врз комуникациски објект во јужен Иран.

Кувајската војска рано наутро во понеделникот објави на социјалните мрежи дека нејзината воздушна одбрана „се соочува со непријателски ракетни и беспилотни напади“, без да каже од каде потекнуваат. Кувајт е домаќин на американски воени бази, но не беше веднаш јасно дали нападите во понеделникот се поврзани со американските или иранските напади.

Размените може дополнително да ги комплицираат преговорите меѓу САД и Иран за потенцијална рамка за договор за завршување на војната.

Најновите американски напади врз брегот на Персискиот Залив на Иран беа насочени кон радарски и командни и контролни места за беспилотни летала во градот Горук и островот Кешм, соопшти Централната команда на САД во соопштение доцна во неделата.

Централната команда соопшти дека американските напади во саботата и неделата биле одговор на она што го опиша како „агресивни ирански акции“, вклучително и соборувањето на далечински управуван американски воен дрон кој летал над меѓународни води.

Револуционерната гарда рано во понеделник соопшти дека Иран нападнал воена база, објави државната новинска агенција на земјата. Во соопштението се опишува потегот како одмазда за американскиот напад врз комуникациска кула на остров на југ.

Во соопштението, во кое не се идентификува базата, се вели дека Иран ќе одговори поинаку доколку ваквите напади се повторат.

Нападот на САД се чини дека е трет круг американски напади во јужен Иран во изминатата недела.