Американската војска соопшти дека нападнала и уништила 16 ирански бродови за поставување мини во близина на Ормускиот теснец, по извештаите дека Иран почнал да поставува експлозивни направи во стратешки виталниот воден пат.

Повикувајќи се на разузнавачки извори, Си-Ен-Ен во вторникот објави дека Иран поставил неколку десетици мини во теснецот во последните денови и има капацитет да посее уште стотици.

Околу една петтина од светската нафта поминува низ теснецот, а Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран претходно оваа недела изјави дека нема да дозволи ниту еден литар нафта да го напушти регионот ако продолжат нападите на САД и Израел.

Во вторникот, Доналд Трамп во објава на Truth Social изјави дека „доколку Иран поставил какви било мини во Ормускиот теснец, а немаме извештаи дека го сториле тоа, сакаме тие да се отстранат, веднаш“ Помалку од два часа подоцна, американската војска објави некласифицирани снимки од своите напади врз бродови за поставување мини.

Пратките со нафта од Блискиот Исток се блокирани да минуваат низ тесниот воден пат откако САД и Израел ги извршија нападите врз Иран пред 11 дена, предизвикувајќи скок на цените на нафтата и предизвикувајќи хаос на глобалните пазари.

Суровата чувствителност на нафтените пазари на вестите за теснецот беше нагласена во вторник попладне кога брзо избришана објава на социјалните мрежи од американскиот секретар за енергија предизвика диви флуктуации на пазарот.

Зголемувајќи надежи дека Ормускиот теснец е повторно отворен за активност, Крис Рајт објави на X: „Американската морнарица успешно придружи танкер за нафта низ Ормускиот теснец за да се осигури дека нафтата ќе продолжи да тече кон глобалните пазари“. Како одговор, референтните фјучерси на американската сурова нафта паднаа до 19%, а берзанскиот фонд поврзан со фјучерси на нафта доживеа 84 милиони долари од својата пазарна капитализација, објави Волстрит џурнал.

Но, објавата беше брзо отстранета, а претставници на администрацијата на Трамп го негираа тврдењето на Рајт, разјаснувајќи дека таква експедиција не се случила. Портпарол на Министерството за енергетика изјави дека објавата на Рајт била неправилно титлувана од страна на вработените во агенцијата.

Коментирајќи ја објавата на Рајт, портпарол на Иранската револуционерна гарда негираше дека нафтен брод бил придружуван. „Секое движење на американската флота и нејзините сојузници ќе биде запрено од нашите ракети и беспилотни летала“, рече Али Мохамад Наини во коментарите што ги објавија иранските државни медиуми.

На брифингот на Министерството за одбрана, високиот американски генерал, Ден Кејн, се осврна на можноста американската морнарица да ги придружува бродовите низ теснецот. „Разгледуваме низа опции таму и ќе откриеме како да ги решиме проблемите кога ќе дојдат кај нас“, им рече тој на новинарите.

Заедно со Кејн, шефот на Пентагон, Пит Хегсет, рече дека ако „Иран направи нешто за да го запре протокот на нафта во Ормутскиот теснец, тие ќе бидат погодени од Соединетите Американски Држави 20 пати посилно отколку што биле погодени досега“.

Иран постојано ја таргетира енергетската инфраструктура со напади кои се чини дека имаат за цел да создадат доволно глобална економска болка за да извршат притисок врз САД и Израел да ги прекинат своите напади.

Протокот е широк само 34 километри во најтесната точка, а бродската лента е широка само 3,2 километри во двата правци. Во 1980-тите, Иран го минираше за време на војната со танкери со Ирак.

Во вторник, Амин Насер, претседател и извршен директор на нафтената компанија „Арамко“ на Саудиска Арабија, изјави дека танкерите се пренасочуваат за да се избегне протокот и дека цевководот исток-запад на компанијата ќе го достигне својот полн капацитет оваа недела од 7 милиони барели дневно што ќе се носат во пристаништето Јанбу на Црвеното Море.

Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), исто така, предложи најголемо ослободување на резерви на нафта досега за да се спротивстави на зголемувањето на цените на суровата нафта, објави „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на службеници запознаени со ова прашање.

Ослободувањето би ги надминало 182 милиони барели што земјите-членки на ИЕА ги пласираа на пазарот во 2022 година по руската инвазија на Украина, објави весникот. Предлогот беше дистрибуиран на итен состанок на енергетските претставници од 32-те земји-членки на ИЕА во вторник, а одлуката се очекува во среда.