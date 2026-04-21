Контејнерскиот брод „Туска“ со иранско знаме, на кој американските сили влегоа и го запленија во неделата, веројатно има предмети со двојна употреба што Вашингтон ги смета за предмети што би можеле да ги користи војската, соопштија во понеделник извори од поморската безбедност.

Малиот контејнерски брод, кој е дел од групата на бродски линии на Исламската Република Иран (IRISL) која е погодена од санкциите на САД, влегол во неделата покрај брегот на иранското пристаниште Чабахар во Оманскиот Залив и последен пат ја пријавил својата позиција во 13:08 часот по Гринич, според податоците за следење на бродовите на платформата „Марин Трафик“.

Централната команда на САД соопшти дека екипажот на „Туска“ не се придржувал на повторени предупредувања во период од шест часа и дека бродот ја прекршил блокадата на САД.

Безбедносните извори, кои одбија да бидат идентификувани, рекоа дека нивните првични проценки се дека бродот веројатно носел предмети со двојна употреба по патувањето од Азија.

Бродот претходно превезувал предмети што се сметаат за двојна намена, изјави еден од изворите.

Изворите не навлегоа во детали за предметите. Централната команда на САД наведе метали, цевки и електронски компоненти меѓу другите стоки што би можеле да имаат воена, како и индустриска употреба и би можеле да бидат запленети.

Министерството за надворешни работи на Иран соопшти во вторник дека американските сили нападнале ирански комерцијален брод, „Туска“, во близина на неговиот брег, осудувајќи го инцидентот како незаконски и како кршење на меѓународното право, соопштија иранските медиуми.

Иран побара итно ослободување на бродот, неговите морнари и нивните семејства, соопшти министерството, додавајќи дека инцидентот го прекршил прекинот на огнот договорен овој месец и предупредувајќи дека Вашингтон ќе биде одговорен за каква било понатамошна ескалација.

Иранската војска соопшти дека бродот патувал од Кина и ги обвини САД за вооружено пиратство, според државните медиуми во понеделник. Тие рекоа дека се подготвени да се соочат со американските сили поради бесрамната агресија, но биле ограничени од присуството на семејствата на членовите на екипажот на бродот.

Вашингтон воведе санкции врз IRISL кон крајот на 2019 година, опишувајќи ја како „преферирана бродска линија за иранските пролифератори и агенти за набавки“, што вклучуваше транспорт на предмети наменети за иранската програма за балистички ракети.

Екипажот на „Туска“ вклучува ирански капетан и ирански членови на екипажот, иако не беше јасно дали целиот екипаж е ирански државјанин, рече еден од изворите.

Бродовите на IRISL се под контрола на Револуционерната гарда, а нивниот екипаж обично е составен главно од Иранци, а понекогаш користат и пакистански морнари, додадоа два други извори.

Бродот бил откриен покрај пристаништето Таичанг во Кина, кое се наоѓа северно од Шангај, на 25 март и пристигнал во јужното кинеско пристаниште Гаолан на 29 и 30 март, според сателитската анализа.

Бродот натоварил контејнери на бродот во Гаолан, а потоа застанал околу сидрото Порт Кланг во Малезија на 11 и 12 април, каде што натоварил дополнителни контејнери.

Бродот бил натоварен со контејнери на бродот кога стигнал во Оманскиот Залив во неделата.

Кина изрази загриженост поради „присилното пресретнување“ од страна на САД на товарниот брод под иранско знаме, изјави портпарол на кинеското Министерство за надворешни работи во понеделникот, повикувајќи ги релевантните страни да се придржуваат кон договорот за прекин на огнот на одговорен начин.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во објава на платформата Truth Social во неделата изјави дека „Туска“ е под санкции на САД поради неговата претходна историја на нелегални активности, додавајќи дека американските сили гледаат што има на бродот.