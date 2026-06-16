Американската војска надгледува тајна операција за претовар на нафта од брод на брод во близина на Ормутскиот теснец, со цел да се одржи извозот на енергенси од Персискиот Залив и покрај блокадата што ја воведе Иран, пишува Ројтерс.

Операцијата започнала на почетокот на мај и вклучува техника што Иран со години ја користи за заобиколување на санкциите. Нафтата се префрла меѓу танкери на две локации, во близина на Фуџајра во Обединетите Арапски Емирати и кај оманското пристаниште Сохар. Според податоците што ги анализирал Ројтерс, досега биле вклучени најмалку 92 бродови.

Во мисијата бил ангажиран и хеликоптер „Апачи“, кој Иран го собори на 9 јуни, што подоцна предизвика американски напади. Ројтерс не можел независно да ја потврди неговата конкретна улога во операцијата.

Според извори запознаени со активностите, американската војска користи беспилотни летала, беспилотни пловни објекти и воздушен надзор за да ги следи танкерите. Бродовите пловат со исклучени транспондери и пригушени светла, а по минувањето низ теснецот ја претовараат нафтата на големи танкери кои потоа продолжуваат кон светските пазари.

Иран, како одговор на американско-израелската војна, практично го затвори Ормутскиот теснец, низ кој вообичаено поминува околу една петтина од светската потрошувачка на нафта. Тоа предизвика сериозни нарушувања на глобалното снабдување со енергија и дополнителни инфлаторни притисоци.

Според анализата на Ројтерс, преку оваа мрежа од почетокот на мај можеби биле транспортирани околу 90 милиони барели сурова нафта и нафтени деривати. Иако количината е значителна, таа останува далеку под предвоените просечни 20 милиони барели дневно што минувале низ Ормутскиот теснец.

Експертите предупредуваат дека операцијата е ризична и привремена мерка. Исклучените системи за следење и ноќното движење на бродовите го зголемуваат ризикот од судири, додека секогаш постои опасност Иран да се обиде да ги попречи пловидбите со дронови или вооружени пловни објекти.