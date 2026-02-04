Американската војска собори ирански дрон кој агресивно се приближил до носачот на авиони „Абрахам Линколн“ во Арапското Море, соопшти американската војска, во инцидент за кој првично објави Ројтерс.

Инцидентот се случил додека дипломатите се обидувале да договорат нуклеарни разговори меѓу Иран и САД, а американскиот претседател Доналд Трамп предупредил дека со американските воени бродови кои се упатуваат кон Иран, веројатно ќе се случат лоши работи ако не може да се постигне договор.

Цените на фјучерсите за нафта пораснаа за повеќе од 1 долар за барел по веста дека дронот е соборен.

Иранскиот дрон „Шахед-139“ летал кон носачот со нејасна намера и бил соборен од американски борбен авион Ф-35, соопшти американската војска.

„Борбен авион Ф-35Ц од „Абрахам Линколн“ го соборил иранскиот дрон во самоодбрана и за да го заштити носачот на авиони и персоналот на бродот“, изјави капетанот на морнарицата Тим Хокинс, портпарол на Централната команда на американската војска.

Мисијата на Иран во ОН одби да коментира.

Иранската новинска агенција Тасним соопшти дека врската со дрон во меѓународни води е изгубена, но причината е непозната.

Ударната група на носачот на авиони „Линколн“ е највидливиот дел од американското воено засилување на Блискиот Исток по насилното задушување на антивладините демонстрации минатиот месец, најсмртоносните домашни немири во Иран од револуцијата во 1979 година. Трамп, кој не ги спроведе заканите за интервенција за време на задушувањето, оттогаш побара од Техеран да направи нуклеарни отстапки и испрати флотила на својот брег. Минатата недела тој рече дека Иран сериозно разговара, додека највисокиот безбедносен функционер на Техеран, Али Лариџани, рече дека се во тек подготовки за преговори.

Во одделен инцидент во Ормутскиот теснец, само неколку часа по соборувањето на беспилотното летало, силите на Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда вознемирија трговски брод со американско знаме и екипаж, според американската војска.

Два брода на ИРГК и ирански дрон „Мохаџер“ се приближија до M/V „Стена Императив“ со голема брзина и се заканија дека ќе се качат и ќе го запленат танкерот“, рече Хокинс.

Групата за управување со поморски ризици „Вангард“ соопшти дека иранските бродови му наредиле на танкерот да го запре моторот и да се подготви за качување. Наместо тоа, танкерот забрзал и го продолжил своето патување.

Хокинс рече дека воен брод на американската морнарица, „Мекфол“, дејствувал во областа и го придружувал „Стена Императив“.

„Како резултат на тоа, ситуацијата се деескалираше и танкерот со американско знаме продолжува безбедно“, додаде Хокинс.