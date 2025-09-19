пет, 19 септември, 2025

САД со ново вето за Резолуцијата на ООН за прекин на огнот во Газа

САД оценува дека Резолуцијата не го осудува доволно Хамас ниту го признава правото на Израел да се брани

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Палестински протест во појасот Газа, 2021. Фото: hosny salah на Pixabay

САД по шестти пат ставија вето на нацрт-резолуцијата во Советот за безбедност на Обединетите нации, која бара итен и траен прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците. Заменик-претставничката на САД за Блискиот Исток, Морган Ортагус, рече дека текстот не оди доволно далеку во осудата на Хамас или во признавањето на правото на Израел да се брани. Сите 14 други членови на Советот за безбедност гласаа за нацрт-резолуцијата – која ја опиша хуманитарната ситуација во Газа како катастрофална и го повика Израел да ги укине сите ограничувања за помош.

Ова доаѓа во време кога канцеларијата за хуманитарни прашања на ОН предупредува дека последните спасувачки линии за цивилите се уриваат во градот Газа, додека Израел ја проширува својата воена офанзива.

На глобалната сцена, Израел и неговиот најблизок сојузник изгледаат сè поизолирани. Зборувајќи пред гласањето, Ортагус рече дека противењето на Вашингтон на резолуцијата не треба да биде изненадување.

„Резолуцијата не го осудува Хамас ниту го признава правото на Израел да се брани и погрешно ги легитимира лажните наративи во корист на Хамас, кои за жал најдоа потврда во овој совет“, рече таа.

По гласањето, членовите на ОН брзо реагираа изразувајќи го своето разочарување.

Палестинскиот амбасадор во ОН, Ријад Мансур, ја нарече одлуката на САД длабоко жална и болна, велејќи дека таа го спречила Советот за безбедност да ја игра својата заслужена улога во лицето на овие злосторства.

Амбасадорот на Пакистан, Асим Ахмад, го опиша ветото како темен момент во оваа сала. „Светот гледа. Плачот на децата треба да ни ги прободе срцата“, рече тој.

Амар Бенџама, амбасадорот на Алжир, му се извини на палестинскиот народ. „Палестински браќа и сестри, простете ни. Простете ни, бидејќи светот зборува за права, но им ги негира на Палестинците. Простете ни затоа што нашите напори, нашите искрени напори, се срушија против овој ѕид на отфрлање,“ рече тој.

Ова последно гласање во ОН дојде само неколку дена пред светските лидери да се соберат на Генералното собрание на ОН каде што Газа ќе биде главна тема и се очекува клучните американски сојузници, вклучувајќи ја и Велика Британија, да признаат независна палестинска држава.

Во Газа, илјадници луѓе продолжуваат да бегаат од регионот поради тековните смртоносни напади, додека израелските тенкови и војници продолжуваат да напредуваат на третиот ден од копнената офанзива.

Олга Черевко, портпаролка на хуманитарната канцеларија на ОН, изјави за Би-Би-Си дека ситуацијата во градот Газа е ништо помалку од катастрофална.

Израелската војска започна напади во Газа како одговор на нападот предводен од Хамас врз јужен Израел на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени околу 1.200 луѓе, а 251 други беа земени како заложници. Најмалку 65.141 луѓе се убиени во израелските напади во Газа од тогаш, според Министерството за здравство на територијата. Министерството вели дека уште 435 луѓе досега починале за време на војната како резултат на неухранетост и глад, вклучувајќи четворица во текот на изминатите 24 часа.

