Висок полски функционер за одбрана изјави дека САД изразиле интерес за потенцијално воспоставување постојана американска воена база во Полска, пренесува Асошиејтед Прес.

Цезари Томчик, заменик-министер за одбрана на Полска, разговараше со Асошиејтед Прес еден ден откако полската влада одобри чекори за дозволување на таква постојана американска база во Полска, на источното крило на НАТО. Тој рече дека резолуцијата на владата за базата во вторник е покана до Американците.

„Американците се заинтересирани за полската понуда за поставување постојана база тука“, бидејќи таа ќе биде финансирана од двете земји, рече Томчик во интервју во Министерството за одбрана во Варшава.

Кога беа прашани за забелешките, претставници на Министерството за одбрана на САД во Вашингтон рекоа дека немаат ништо ново да објават.

Полскиот министер за одбрана Владислав Косињак-Камиш рече дека Полјаците прават сè што е во нивна моќ за да имаат таква постојана база, но дека „одлуката секогаш ќе биде на страната на Американците“.

Околу 10.000 американски војници обично се стационирани во Полска, повеќето на ротациона основа.

Полската влада се надева дека илјадници американски војници ќе бидат трајно стационирани, бидејќи САД го преиспитуваат своето воено присуство во Европа, и во персонал и во оружје.

Во мај, САД одеднаш го запреа распоредувањето на 4.000 војници во Полска и покрај тоа што администрацијата на Трамп ја сметаше земјата за „примерен сојузник“ за постигнување на својата цел во НАТО за трошење за одбрана.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, претходно се закани дека ќе ги повлече војниците од Германија. Тоа му се припишуваше на германскиот канцелар Фридрих Мерц кој ги критикуваше САД за Иран, но намалувањето на војниците во Полска предизвика широка конфузија од двете страни на Атлантикот.

Томчик беше дел од полскиот тим веднаш испратен во Вашингтон на разговори. Тој сè уште беше во главниот град на САД кога Трамп напиша на социјалните медиуми дека САД ќе испратат дополнителни 5.000 војници во Полска.

Оттогаш, САД потврдија дека го реорганизираат своето присуство на војници во Европа, но не дадоа понатамошни разјаснувања за тоа кои војници одат каде. Сепак, повеќекратните изјави од полските одбранбени претставници оттогаш укажуваат дека тие веруваат дека Полска има шанса да види зголемување на постојаните американски трупи.

„Понекогаш ротирачкиот модел може да се промени во постојан модел и ова е секогаш многу подобро“, рече министерката за одбрана Косињак-Камиш кон средината на мај.

На прашањето дали полската резолуција дојде затоа што американската страна сигнализираше јасен интерес за постојана база во Полска, Томчик рече дека Полска и САД се „во работен дијалог“ и дека „следниот чекор, откако двете страни потврдија дека се заинтересирани за ова, е официјалната понуда од полската држава“.

„Не можеме да ја погодиме судбината од листовите чај“, рече Томчик. „Но, ние сме сериозна држава која им презентира сериозна понуда на Американците, во врска со дијалогот што го водиме со Американците“.