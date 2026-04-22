Американската војска воведе украинска технологија за борба против беспилотни летала во последните недели во клучна американска воздухопловна база во Саудиска Арабија, според пет лица запознаени со ова прашање, во обид да ги спречи нападите во кои беа уништени авиони и згради и убиени најмалку еден војник.

Распоредувањето на украинска платформа за команда и контрола наречена „Скај мап“ во воздухопловната база „Принц Султан“, за кое претходно не беше објавено, е знак за тоа како украинската војска напредува во технологиите за беспилотни летала и борба против беспилотни летала, кои беа зајакнати во борбените дејствија во нејзината четиригодишна војна со Русија.

Украинските воени претставници пристигнаа во базата во последните недели за да обучат американски војници со „Скај мап“, која е широко користена од украинската војска за откривање на дојдовни закани од беспилотни летала – вклучувајќи ги и беспилотните летала „Шахед“ развиени од Иран – и за лансирање контранапади со беспилотни летала-пресретнувачи.

Бидејќи евтините, масовно произведени беспилотни летала играат голема улога во војната на Русија во Украина, Пентагон ги зголеми инвестициите во технологија за борба против беспилотни летала. Но, употребата на украинска технологија во Принц Султан, кој е оддалечен околу 640 километри од Иран и кој издржал бранови од беспилотни летала и ракети од почетокот на војната, ги истакнува ранливостите во воздушната и ракетната одбрана на САД, велат аналитичарите.

„Постојат долгогодишни празнини во покриеноста на американската воздушна ракетна одбрана низ целиот свет“, рече Тимоти Волтон, виш соработник во тинк-тенкот Хадсон Институт со седиште во Вашингтон. „Ова е добро разбрано. Сепак, не е разгледано.“

Овој развој доаѓа еден месец откако претседателот Доналд Трамп јавно ја отфрли понудата од украинскиот претседател Володимир Зеленски за помош во борбата против иранските напади со беспилотни летала. „Не ни треба нивната помош во одбраната со беспилотни летала“, изјави Трамп за Фокс њуз на 6 март.

Белата куќа и Пентагон упатија прашања до Централната команда на САД, која го надгледува Принц Султан. Централната команда одби да коментира.

Скај Фортреш, украинската компанија што е сопственик на Скај Мап, одби да коментира. Канцеларијата на Зеленски не одговори на барањето за коментар.

Минатиот месец, единицата за борба против дронови на Пентагон објави дека издвоила 350 милиони долари за зајакнување на одбраната од дронови во поддршка на операцијата „Епски бес“. Адам Шер, портпарол на единицата, позната како Заедничка меѓуагенциска работна група 401, рече дека единицата обезбедува низа нови технологии, вклучувајќи сензори, камери и пресретнувачи.

Скај Мап се појави како примарна платформа за команда и контрола што ја користи украинската војска, според три лица запознаени со ова прашање. Овој тип платформа, обично контролна табла со мапи и видео снимки, синтетизира податоци од радари и сензори за откривање на дојдовни закани.

Скај Фортреш, која го произведува Скај Мап, беше лансирана во 2022 година од украински инженери поврзани со војската, кои распоредија повеќе од 10.000 акустични сензори низ Украина за откривање на руски напади со дронови, според лице запознаено со компанијата.

Компанијата, која доби финансирање од единицата за иновации на украинската војска, Brave1, го развиСкај Мап како софтверска платформа за координирање на напади со беспилотни летала, рече лицето.

Скај Мап е една од пакетот нови технологии за борба против беспилотни летала што беа распоредени во базата Принц Султан за време на војната.