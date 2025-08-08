пет, 8 август, 2025

САД сака да ги разоружа либанските милитанти од Хезболах до крајот на годината

Тоа ќе значи и прекин на воените операции на Израел во земјата и повлекување на неговите трупи од пет позиции во јужен Либан

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Charbel Karam on Unsplash

САД му доставија на Либан предлог за разоружување на Хезболах до крајот на годината, што ќе значи и прекин на воените операции на Израел во земјата и повлекување на неговите трупи од пет позиции во јужен Либан, пишува Ројтерс.

Планот, поднесен од претставникот на американскиот претседател Доналд Трамп во регионот, Том Барак, кој се дискутираше вчера на состанокот на либанскиот кабинет, ги утврдува најдеталните чекори досега за разоружување на групата Хезболах, поддржана од Иран, која ги отфрли растечките повици за разоружување од минатогодишната разорна војна со Израел.

Либанскиот министер за информации Пол Моркос изјави по состанокот на кабинетот дека кабинетот ги одобрил само целите на планот на Барак, но не го дискутирал целосно.

„Не навлеговме во деталите или компонентите на предлогот на САД. Нашата дискусија и одлука беа ограничени на неговите цели“, рече Моркос.

Целите на предлогот на САД би вклучувале постепено укинување на вооруженото присуство на недржавни актери, вклучувајќи го и Хезболах, распоредување на либански сили во клучни гранични и внатрешни области, обезбедување на повлекување на Израел од петте позиции, решавање на проблемите со затворениците преку индиректни разговори и трајно обележување на границите на Либан со Израел и Сирија.

САД ја поздравија одлуката на либанската влада да им наложи на либанските вооружени сили да го стават целото оружје под државна контрола, изјави портпаролот на Стејт департментот.

Канцеларијата на израелскиот премиер одби да коментира, додека Министерството за одбрана не одговори веднаш.

Хезболах немаше непосреден коментар за предлогот, но три политички извори за Ројтерс изјавија дека министрите од групата поддржана од Иран и нивните муслимански шиитски сојузници се повлекле од состанокот на кабинетот во четврток во знак на протест поради дискусиите за предлогот.

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Арагчи, во среда изјави за иранската државна телевизија дека ова не е прв пат да се прават обиди за разоружување на групата поддржана од Иран, додавајќи дека конечната одлука е на самата група.

„Ние дејствуваме како поддржувач, но не се мешаме во нивното донесување одлуки“, додаде Аракчи.

Израел му нанесе големи удари на Хезболах во офанзивата минатата година, што претставуваше кулминација на конфликтот што започна во октомври 2023 година кога либанската група отвори оган врз израелските позиции на границата, прогласувајќи поддршка за својот милитантен палестински сојузник Хамас на почетокот на војната во Газа.

Предлогот на САД има за цел да го продолжи и стабилизира договорот за прекин на огнот меѓу Либан и Израел постигнат во ноември.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Нејасно дали ќе се постигне договор за примирје меѓу Израел и Либан

Израелската војска денес издаде наредба за евакуација на неколку згради, вклучително и две училишта, во јужните предградија на Бејрут додека се очекува израелскиот безбедносен...
Повеќе
Свет

Нови израелски напади врз Газа и Бејрут

Во израелски напад врз станбена кула во северна Газа, загинаа најмалку 72 лица, соопшти владината канцеларија за медиуми на Газа. Цивилната одбрана соопшти дека...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта продолжува таму...
Повеќе
Главна секција

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

Во тековната година, односно во период од седум месеци, во земјава се регистрирани пет случаи на лајмска болест (lyme borreliosis), од кои три се евидентирани во јули, а еден во јуни...
Повеќе
Македонија

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени

Идеална собна температура преку ден е 21 степени, а ноќе 18 степени, но во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува околу 25 степени. Ако температурата надвор...
Повеќе
Македонија

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Четири основни училишта и една спортска сала во Oпштините Кисела Вода, Центар и Могила ќе бидат реконструирани и ќе имплементираат мерки за енергетска ефикасност. Општините ќе добијат средства од Проектот за...
Повеќе
Darksiders 4 главна слика скриншот од YouTube

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Darksiders 4 е игра од девелоперите Gunfire Games чијшто тизер трејлер беше објавен на настанот за промовирање игри на THQ Nordic. Иако има досега три игри во серијалот, играта...

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени

Четири основни училишта и спортска сала во Кисела Вода, Центар и Могила ќе станат енергетски ефикасни

Значаен европски закон за медиуми стапи на сила, целта е да ги заштити новинарите

Тетовка измамена за 20.000 евра, ја излажале дека ќерка ѝ била прегазена на пешачки премин

Штипјанец си ја убил 84 годишната мајка

Молкот на институциите ја поттикнува омразата во Македонија, потребни се строги санкции за националистички и расистички повици

Контраспин: Министерот за спорт Ристовски произволно лицитира со бројот на млади спортски таленти

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
Darksiders 4 главна слика скриншот од YouTube

Најавена е играта Darksiders 4 што ја продолжува приказната од Darksiders 1

Во јули откриени три од вкупно пет случаи на лајмска болест годинава

ИЈЗ: Во период на топло време најдобро е собната температура да се одржува на околу 25 степени