Администрацијата на претседателот Доналд Трамп размислува за распоредување илјадници американски војници за зајакнување на својата операција на Блискиот Исток, додека американската војска се подготвува за можни следни чекори во својата кампања против Иран, изјавија американски функционер и три лица запознаени со ова прашање.

Распоредувањата би можеле да му помогнат на Трамп да добие дополнителни опции додека тој размислува за проширување на американските операции, со оглед на тоа што војната во Иран е веќе во третата недела.

Овие опции вклучуваат обезбедување безбеден премин за танкери за нафта низ Ормускиот теснец, мисија што би се извршувала првенствено преку воздухопловни и поморски сили, велат изворите. Но, обезбедувањето на теснецот би можело да значи и распоредување американски трупи на брегот на Иран, велат четири извори, вклучувајќи двајца американски претставници.

Администрацијата на Трамп, исто така, разговараше за опции за испраќање копнени сили на иранскиот остров Харг, центар за 90% од извозот на нафта на Иран, изјавија три лица запознаени со ова прашање и тројца американски функционери. Еден од функционерите рече дека таквата операција би била многу ризична. Иран има можност да стигне до островот со ракети и беспилотни летала.

САД извршија напади врз воени цели на островот на 13 март, а Трамп се закани дека ќе ја нападне и неговата критична нафтена инфраструктура. Сепак, со оглед на неговата витална улога во економијата на Иран, контролата на островот веројатно би се сметала за подобра опција отколку неговото уништување, велат воените експерти.

Секоја употреба на американски копнени трупи – дури и за ограничена мисија – би можела да претставува значителен политички ризик за Трамп, со оглед на ниската поддршка кај американската јавност за кампањата во Иран и ветувањата на самиот Трамп од кампањата да избегне вплеткување на САД во нови конфликти на Блискиот Исток.

Претставници на администрацијата на Трамп, исто така, разговарале за можноста за распоредување на американски сили за обезбедување на иранските залихи на високо збогатен ураниум, изјавил еден од луѓето запознаени со ова прашање.

Изворите не веруваа дека распоредувањето на копнени сили било каде во Иран е неизбежно, но одбија да разговараат за спецификите на оперативното планирање на САД. Експертите велат дека задачата за обезбедување на залихите на ураниум на Иран би била многу сложена и ризична, дури и за американските сили за специјални операции.

Претставник на Белата куќа, кој побара анонимност, изјави: „Во моментов нема одлука за испраќање копнени трупи, но претседателот Трамп ги држи сите опции на располагање.“

„Претседателот е фокусиран на постигнување на сите дефинирани цели на операцијата „Епски бес“: уништување на капацитетот на Иран за балистички ракети, уништување на нивната морнарица, осигурување дека нивните терористички посредници не можат да го дестабилизираат регионот и гаранција дека Иран никогаш нема да може да поседува нуклеарно оружје.“