Службеници од администрацијата на претседателот Доналд Трамп проценија за време на конгресниот брифинг оваа недела дека првите шест дена од војната против Иран ги чинеле Соединетите Држави најмалку 11,3 милијарди долари.

Оваа бројка, од брифингот зад затворени врати за сенаторите, не ги вклучуваше сите трошоци за војната, туку им беше доставена на пратениците бидејќи тие бараа повеќе информации за конфликтот.

Неколку помошници на конгресот изјавија дека очекуваат Белата куќа наскоро да поднесе барање до Конгресот за дополнително финансирање за војната. Некои службеници рекоа дека барањето би можело да биде за 50 милијарди долари, додека други рекоа дека проценката изгледа ниска.

Администрацијата не даде јавна проценка за трошоците за конфликтот ниту јасна претстава за неговото очекувано времетраење. Трамп изјави за време на патувањето во Кентаки во среда дека „ја добивме“ војната, но дека Соединетите Држави ќе останат во борбата за да ја завршат работата.

Бројката од 11,3 милијарди долари првпат беше објавена вчера од „Њујорк тајмс“.

Кампањата против Иран започна на 28 февруари со воздушни напади на САД и Израел и досега загинаа околу 2.000 луѓе, претежно Иранци и Либанци, додека конфликтот се прошири во Либан и ги фрли глобалните енергетски пазари и транспорт во хаос.

Администрациските претставници, исто така, им кажаа на законодавците дека муниција во вредност од 5,6 милијарди долари била употребена во текот на првите два дена од нападите.

Членовите на Конгресот, кои можеби наскоро ќе треба да одобрат дополнително финансирање за војната, изразија загриженост дека конфликтот ќе ги исцрпи американските воени залихи во време кога одбранбената индустрија веќе се бореше да одговори на побарувачката.

Трамп се сретна со раководители од седум изведувачи на одбранбени услуги минатата недела, додека Пентагон работеше на надополнување на залихите.

Демократските пратеници побараа јавно сведочење под заклетва од претставници на администрацијата за плановите на републиканскиот претседател за војната, вклучително и колку долго би можела да трае и какви се неговите планови за Иран откако ќе престанат борбите.