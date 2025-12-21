САД пресретнаа танкер за нафта крај брегот на Венецуела во меѓународни води, потврди американската министерка за внатрешна безбедност Кристи Ноем, потег што доаѓа само неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп објави блокада на сите санкционирани танкери за нафта што влегуваат и излегуваат од Венецуела. Ова е вторпат во последните недели САД да напаѓаат танкер во близина на Венецуела, во услови на големо американско воено засилување во регионот.

Ноем потврди дека крајбрежната стража пресретнала танкер што последен пат бил закотвен во Венецуела.

„Соединетите држави ќе продолжат да го гонат нелегалното движење на санкционирана нафта што се користи за финансирање на нарко-тероризмот во регионот“, рече таа во соопштение објавено на социјалните медиуми.

Тројца американски претставници претходно во саботата изјавија за Ројтерс дека бродот бил пресретнат.

Портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, изјави дека танкерот содржел санкционирана нафта.

„Тоа беше брод со лажно знаме кој работеше како дел од венецуелската флота во сенка за трговија со украдена нафта и финансирање на наркотерористичкиот режим на Мадуро“, напиша таа на X.

Министерството за нафта на Венецуела и државната нафтена компанија PDVSA не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Венецуелската влада го нарече пресретнувањето на танкерот сериозен чин на меѓународно пиратство.

„Венецуела ја осудува кражбата и киднапирањето на нов приватен брод што транспортира нафта, како и присилното исчезнување на неговиот екипаж, извршено од воен персонал на Соединетите Американски Држави во меѓународни води“, се вели во соопштението.

Каракас рече дека дејствијата ќе бидат пријавени до Советот за безбедност на Обединетите нации, други мултилатерални организации и влади.

Британската компанија за управување со поморски ризици Vanguard рече дека се верува дека бродот е со панамско знаме, кој беше пресретнат источно од Барбадос во Карипското Море.

Џереми Панер, партнер во адвокатската канцеларија „Хјуз Хабард“ во Вашингтон и поранешен истражител на OFAC, рече дека бродот не е санкциониран од САД.

„Запленувањето на брод кој не е санкциониран од САД означува понатамошно зголемување на притисокот на Трамп врз Венецуела“, рече Панер. „Тоа е исто така спротивно на изјавата на Трамп дека САД ќе воведат блокада на сите санкционирани танкери за нафта“.

Во деновите откако американските сили запленија санкциониран нафтен танкер покрај брегот на Венецуела минатата недела, во сила е ефикасно ембарго, при што натоварените бродови што превезуваат милиони барели нафта остануваат во венецуелските води, наместо да ризикуваат запленување.

Од првото запленување, извозот на сурова нафта од Венецуела нагло опадна.

Иако многу бродови што подигнуваат нафта во Венецуела се под санкции, други што транспортираат нафта и сурова нафта од земјата од Иран и Русија не се санкционирани, а некои компании, особено американската „Шеврон“ (CVX.N), отвораат нов шалтер, транспортираат венецуелска нафта на свои овластени бродови. Кина е најголемиот купувач на венецуелска сурова нафта, која сочинува околу 4% од нејзиниот увоз, а пратки во декември се на пат да достигнат просек од над 600.000 барели дневно, велат аналитичарите.

Засега, пазарот на нафта е добро снабден и има милиони барели нафта на танкери покрај брегот на Кина кои чекаат да се истоварат. Доколку ембаргото остане на сила некое време, тогаш губењето од речиси еден милион барели дневно снабдување со сурова нафта веројатно ќе ги зголеми цените на нафтата.