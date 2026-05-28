Американската војска изврши нови напади врз Иран, поточно врз воен објект во Бандар Абас, стратешки пристанишен град на југот на земјата, соопшти Централната команда на САД (СЕНТКОМ), а пренесе Би-Би-Си.

Според американската војска, биле соборени и четири ирански беспилотни летала „камикази“ кои, како што наведуваат, претставувале закана во близина на Ормускиот теснец.

СЕНТКОМ соопшти дека објектот во Бандар Абас бил нападнат непосредно пред да биде лансиран петти дрон. Иранските медиуми јавија дека биле слушнати експлозии во источниот дел на градот.

Нападите се случуваат во време на кревко примирје меѓу САД и Иран, како и долготрајни преговори за завршување на тримесечната војна која сериозно го наруши поморскиот сообраќај низ Ормускиот теснец и предизвика раст на глобалните цени на енергенсите.

Ова е вторпат за три дена САД да извршат напади врз цели во Иран тврдејќи дека дејствувале во самоодбрана. Обновените судири повторно го доведуваат во прашање опстанокот на примирјето.

СЕНТКОМ ги опиша нападите како „одмерени, исклучиво одбранбени и насочени кон одржување на примирјето“.

Претходно неделава, американската команда потврди дека во понеделникот биле извршени „самоодбранбени“ напади врз јужен Иран, при што биле погодени ирански ракетни позиции и чамци кои, според Вашингтон, се обидувале да постават мини во Ормутскиот теснец, каде поради конфликтот се блокирани илјадници комерцијални танкери.

СЕНТКОМ тогаш соопшти дека нападите биле изведени „за заштита на американските сили од закани што доаѓаат од иранските сили“.

Иран ги осуди новите напади како „тешко кршење на примирјето“ и порача дека иранската влада „нема да остави ниту еден непријателски чин без одговор“.

Во четвртокот, армијата на Кувајт соопшти дека нејзината противвоздушна одбрана пресретнала „непријателски ракети и беспилотни летала“, без да објави дополнителни детали.

Во меѓувреме, САД воведоа санкции против „Управата за Персискиот Заливски Теснец“, иранската институција задолжена за наплата на такса од бродовите што минуваат низ Ормускиот теснец.

Американското Министерство за финансии предупреди дека и бродовите кои ѝ плаќаат на оваа институција може да бидат изложени на ризик од санкции.

Низ Ормускиот теснец вообичаено минуваат околу една петтина од светската трговија со течен природен гас и нафта, а неговото затворање сериозно влијае врз глобалниот пазар на гориво.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, во понеделникот изјави дека Техеран наплаќа такса за „навигациски услуги“ и дека Иран ќе продолжи да управува со сообраќајот низ водниот пат.

Американскиот министер за финансии, Скот Бесент, оцени дека тоа претставува „најнов обид на иранската војска да ја уценува глобалната поморска трговија“ и „доказ“ дека Иран е „очаен за пари“.

Иранската Револуционерна гарда (ИРГЦ) во вторникот соопшти дека соборила американски дрон и отворила оган врз борбен авион и уште едно беспилотно летало кои влегле во иранскиот воздушен простор, но не прецизираше кога се случил инцидентот.

За време на седница на американската влада во средата, претседателот Доналд Трамп изјави дека Иран „преговара од очај“, нагласувајќи дека неговата стратегија во војната нема да биде под влијание на ноемвриските избори за Конгресот.

„Можеби ќе мора повторно да се вратиме и да ја завршиме работата, а можеби и нема“, рече Трамп.

Тој истовремено ги повика земјите од Заливот да се приклучат на Аврамовите договори за нормализација на односите со Израел.

Израел ја започна војната против Иран заедно со САД на 28 февруари, а паралелно изврши делумна инвазија и на Либан.

Трамп се закани дека ќе продолжи со масовно бомбардирање ако Иран не ги прифати американските услови.

Иако викендов тој рече дека мировниот договор со Иран е „во голема мера договорен“, на владината седница во средата посочи дека САД „сè уште не се задоволни“.

„Иран многу сака да постигне договор. Досега не успеаја, а ние не сме задоволни, но ќе бидеме. Во спротивно, ќе мора едноставно да ја завршиме работата“, изјави Трамп.

Неговите коментари уследија откако иранската државна телевизија објави наводни детали од нацрт-договор, кој предвидувал повторно отворање на Ормускиот теснец и повлекување на американските сили од регионот.

Белата куќа го нарече тој документ „целосна измислица“.

И двете страни минатата недела сигнализираа дека е постигнат напредок што поттикна шпекулации дека наскоро може да биде објавен официјален договор.

Сепак, Техеран подоцна предупреди дека договорот „не е непосреден“ додека Трамп рече дека им наредил на своите преговарачи „да не брзаат“ со постигнување договор.

Извор: Би-Би-Си