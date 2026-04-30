САД вршат притисок врз другите земји да формираат меѓународна коалиција за враќање на слободната пловидба во Ормускиот теснец, според допис на Стејт департментот што го виде Ројтерс, бидејќи цените на нафтата скокнаа на највисоко ниво за повеќе од четири години поради страв од долгорочни прекини во глобалните резерви на гориво.

Два месеци по почетокот на војната што започна со нападите на САД и Израел врз Иран, виталниот морски канал останува затворен, запирајќи 20% од светските резерви на нафта и гас. Тоа доведе до зголемување на глобалните цени на енергијата и ги зголеми загриженостите за ризиците од економски пад.

Напорите за решавање на конфликтот наидоа на ќорсокак, кој САД се обидуваат да го отклучат со поморска блокада на извозот на нафта од Иран, економскиот животен појас на земјата.

Со оглед на тоа што разговорите се заглавени, американскиот претседател Доналд Трамп треба да добие брифинг во четврток за плановите за серија нови воени напади врз Иран со надеж дека ќе се вратат на преговорите, според извештај на Аксиос доцна во среда.

Тоа предизвика големи зголемувања на цените на нафтата, при што референтниот договор за сурова нафта Брент во еден момент достигна 125 долари за барел, делумно поради технички фактори поврзани со истекот на договорот подоцна во четврток.

Од почетокот на годината, цените на Брент се зголемија повеќе од двојно, зголемувајќи се во четврток на највисоко ниво од март 2022 година, поттикнувајќи ја инфлацијата и доведувајќи ги цените на бензинот на политички болни нивоа низ целиот свет.

Иран вети дека ќе продолжи да го нарушува сообраќајот низ теснецот сè додека е загрозен, што може да значи повеќе прекини во снабдувањето со нафта на Блискиот Исток од конфликтот во кој загинаа илјадници.

Техеран предупреди на „невидена воена акција“ против континуираната блокада на САД на бродови поврзани со Иран. Трамп рече дека Иран не може да има нуклеарно оружје, додека Техеран вели дека неговите нуклеарни амбиции се мирни.

„Тие не знаат како да потпишат ненуклеарен договор. Подобро да бидат паметни наскоро“, рече Трамп во објава на социјалните мрежи во среда, без да објасни што би подразбирал таков договор.

Додека Вашингтон и Техеран разменуваат јавни закани, медијаторот Пакистан се обидуваше да избегне ескалација додека двете страни разменуваат пораки за потенцијален договор, изјави пакистански извор во среда.

Војната досега ја чинеше американската војска 25 милијарди долари, изјави висок функционер на Пентагон, давајќи ја првата официјална проценка за цената на конфликтот.