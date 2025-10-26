нед, 26 октомври, 2025

САД постигнаа трговски договори со Малезија и Камбоџа, двата вклучуваат пристап до ретки минерали

Новите договори, потпишани за време на посетата на Трамп на Азија, ги отвораат локалните пазари за американски инвестиции и ја прошируваат соработката во енергетиката, технологијата и инфраструктурата

Претседателот на САД, Доналд Трамп заигра заедно со локалните танчари во Куала Лумпур во свој препознатлив стил | Фото: Белата куќа на x.com

Малезија и Камбоџа потпишаа реципрочни трговски договори со САД кои вклучуваат пристап до ретки минерали, соопшти Белата куќа на првиот ден од азиската турнеја на американскиот претседател Доналд Трамп, која има силен економски фокус, јави Си-Ен-Ен.

Според деталите објавени од администрацијата, и двете земји ќе ги отворат своите пазари за американски инвестиции во секторот на ретки минерали. Покрај тоа, договорот со Камбоџа опфаќа и проширување на соработката во енергетиката, телекомуникациите, транспортот и инфраструктурата.

Камбоџа се обврза на фер третман за американските инвеститори, заштита на дигиталната трговија, како и високи стандарди за труд и животна средина. Договорот со Малезија се фокусира на намалување на трговскиот дефицит на САД, при што се предвидува прилагодување на тарифите и нетарифните бариери со цел унапредување на индустриската, технолошката и услужната соработка.

На билатералната средба меѓу Трамп и премиерот на Малезија, Анвар Ибрахим, американскиот трговски претставник Џејмисон Грир ги опиша ретките минерали како „есенцијални за глобалното производство и технолошките сектори“.

„Живееме во свет во кој поседувањето ретки минерали е клучно за нашето производство, технологија и економија и е од витално значење да соработуваме како партнери за да обезбедиме стабилни и безбедни синџири на снабдување, за квалитетот на животот на нашите народи и за безбедноста на нашите економии“, изјави Грир.

Ретките минерали станаа слаба точка за САД во трговската војна со Кина. Пекинг контролира повеќе од 90 отсто од светското производство на преработени ретки минерали.

Инаку, Трамп беше пречекан во Куала Лумпур во Малезија со традиционална локална музика во живо и танц. Облечен во својот препознатлив син костум, претседателот на САД кратко заигра заедно со локалните изведувачи.

Ова е неговата прва посета на Азија во вториот мандат и прва посета на Малезија од 2017 година. Премиерот Анвар Ибрахим го пречека на црвениот тепих, а голем број граѓани беа собрани на аеродромот.

Според аналитичарите, оваа посета има за цел да ја реафирмира американската вклученост во Индо-Пацификот и да ја зајакне улогата на Трамп како глобален посредник, особено по потпишувањето на мировниот договор меѓу Камбоџа и Тајланд.

„Му реков на лидерот на Малезија, кој е многу добар човек: ‘Мислам дека ти должам една посета’. И ете нѐ тука,“ изјави Трамп, цитиран од Си-Ен-Ен.

