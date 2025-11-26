Соединетите Американски Држави утрово официјално го означија венецуелскиот Картел де лос Солес како странска терористичка организација, воведувајќи дополнителни санкции поврзани со тероризмот врз групата за која велат дека ги вклучува претседателот Николас Мадуро и други високи функционери.

Владата на Венецуела го отфрли она што го нарече смешен план на САД да ја означи непостоечката група.

Државниот секретар Марко Рубио изјави овој месец дека САД ќе го означат Картел де лос Солес, или Картел на Сонцето, како странска терористичка организација поради наводната улога на мрежата во увозот на нелегални дроги во САД.

Мадуро се соочува со ескалирачки притисок од зголемувањето на военото присуство на САД во Карибите од страна на претседателот Доналд Трамп, што предизвика загриженост дека САД може да се обидат да ја искористат состојбата за да оправдаат воена акција.

САД со месеци организираа напади против бродови за кои се сомнева дека се занимаваат со трговија со дрога покрај брегот на Венецуела и брегот на Пацификот во Латинска Америка. Ројтерс во саботата објави дека САД се подготвени да започнат нова фаза од операциите поврзани со Венецуела во наредните денови.

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет рече дека означувањето ќе донесе цел куп нови опции за САД, во извадоци објавени во четврток од интервју за „One America News“.

Американските претставници го обвинија Картел де лос Солес дека соработува со венецуелската банда Трен де Арагва, која Вашингтон исто така ја поврзува со Мадуро и претходно ја означи како терористичка организација за испраќање нелегални наркотици во САД.

Мадуро и неговата влада отсекогаш негирале каква било вмешаност во криминал и ги обвинувале САД дека бараат промена на режимот од желба да ги контролираат природните ресурси на Венецуела, особено нејзините огромни резерви на нафта.

„Тие ги сакаат резервите на нафта и гас на Венецуела. За ништо, без плаќање. Тие го сакаат златото на Венецуела. Тие ги сакаат дијамантите, железото, бокситот на Венецуела. Тие ги сакаат природните ресурси на Венецуела“, рече министерката за нафта Делси Родригез во коментарите на државната телевизија.

Трамп постојано повторува дека не се залага за промена на режимот.

„Венецуела категорично, цврсто и апсолутно ја отфрла новата и смешна измислица од секретарот на американскиот Стејт департмент, Марко Рубио, која го означува непостоечкиот Картел де лос Солес како терористичка организација“, рече венецуелскиот министер за надворешни работи Иван Гил на својот профил на Телеграм.