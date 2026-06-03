Администрацијата на Трамп предлага да се воведат тарифи од 10% или повеќе за производи од десетици големи трговски партнери по истрагата за увоз на стоки наводно направени со принудна работа, пренесува Асошиејтед Прес.

Во извештајот објавен рано во среда од страна на трговскиот претставник на САД се вели дека Канада, Мексико, Тајван и Обединетото Кралство и некои други земји и територии ќе се соочат со дополнителни тарифи од 10% поради наводно неспроведување на забраната за увоз на принудна работа.

Дополнителна тарифа од 12,5% ќе биде воведена за Кина, Јапонија, Индија, Јужна Кореја, Бразил и Швајцарија и десетици други земји.

„Неуспехот на нашите најважни трговски партнери да се справат со увозот на стоки направени со принудна работа е неприфатлив. Ова создава динамика каде што американските работници се принудени да се натпреваруваат глобално на нерамноправни услови за игра“, рече амбасадорот на USTR, Џејмисон Грир, во соопштението.

Тој додаде дека „секој од нашите трговски партнери мора да направи повеќе за да се осигури дека трговијата нема перверзно да ја охрабрува и утврдува принудната работа глобално“.

USTR рече дека неуспехот да се спречи таков увоз е „неразумен и го оптоварува или ограничува трговијата на САД“.

Овој последен бран на царини веројатно ќе ги вознемири клучните трговски партнери кои беа погодени од бранови царини откако претседателот Доналд Трамп се врати на функцијата на почетокот на минатата година.

Само пред две недели, Европската Унија одобри договор за царини со Соединетите Американски Држави за ограничување на царините за повеќето извозни производи од ЕУ на 15%, по интензивните дебати меѓу 27-те земји на ЕУ и заканите од европските пратеници дека ќе го блокираат договорот.

Трамп неодамна се врати од посетата на Кина, каде што тој и нејзиниот лидер Си Џинпинг разговараа за проширување на пристапот до пазарот за американските бизниси во Кина и зголемување на кинеските инвестиции во американските индустрии. Двајцата лидери се согласија да формираат посебни одбори за трговија и инвестиции – иако беа дадени малку детали.

Новите царини нема да стапат на сила веднаш. Тие се предмет на јавна коментација и преглед. Јавните расправи за предложените царини треба да започнат на 7 јули.

Истрагата за наводното неуспешно спречување на увозот на стоки наводно произведени со принудна работа беше спроведена согласно член 301 од Законот за трговија од 1974 година. Стратегијата ќе му овозможи на Трамп да ги заобиколи ограничувањата на неговите царини наметнати од Врховниот суд.

Утврди дека 60 земји, кои беа испитани, не успеале да спроведат забрана за увоз на стоки произведени со принудна работа.

Извештајот ја дефинира принудната работа како „работа или услуга што се бара од лице под закана од каква било казна за нејзино неизвршување и за која работникот не се понуди доброволно“.

Се наведува проценка на Меѓународната организација на трудот на ОН дека од 2021 година, 27,6 милиони луѓе биле вклучени во принудна работа.

Оризот увезен од Мјанмар, тутунот од Малави, говедското месо од Бразил и памукот и полисилициумот од Кина беа меѓу многуте производи за кои се вели дека се склони кон вклучување принудна работа.

САД долго време велат дека увозот на стоки што вклучуваат материјал од далечниот западен кинески Синџијанг е изложен на ризик од употреба на принудна работа. Пекинг ги негира обвинувањата за принудна работа во регионот со муслиманско мнозинство.

Врховниот суд пресуди во февруари дека Трамп ги пречекорил своите овластувања користејќи друг закон – Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни состојби (IEEPA) од 1977 година – за да наметне огромни тарифи на трговските партнери на САД.

Администрацијата на Трамп изјави дека ќе се жали на наредбата на федералниот судија со која сите компании што ги платиле давачките за тие претходни тарифи имаат право на поврат.

Порано оваа недела, администрацијата посебно предложи тарифи од 25% за увоз од Бразил, обвинувајќи дека 10-тата најголема економија во светот се занимава со трговски практики што се „неразумни“ и дека „ја оптоваруваат или ограничуваат трговијата на САД“.

USTR изјави дека нејзината истрага покажала дека Бразил, меѓу другото, има лабаво спроведување на антикорупциските мерки и нефер тарифи.

Во својот извештај од речиси 100 страници за принудна работа, USTR изјави дека дури и ако една земја спроведе забрана за принудна работа во земјата, увозот на стоки направени со принудна работа ги крши правилата за фер трговија.

Се вели дека некои клучни производи ќе бидат ослободени од дополнителните тарифи или ќе подлежат на пониски тарифи, вклучувајќи одредени текстилни производи, домати, банани, кафе и некои метали.