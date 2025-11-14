Соединетите Американски Држави означија четири ентитети во Германија, Италија и Грција како глобални терористи, обвинувајќи ги дека се насилни групи на Антифа, додека претседателот Доналд Трамп се насочува кон левичарските групи.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави дека ги означил Антифа Ост, со седиште во Германија, како специјално означени глобални терористи, заедно со уште три групи во Грција и Италија, во обид да се надогради на посветеноста на Трамп да се спротивстави на кампањата на политичко насилство на Антифа.

Рубио рече дека има намера да ги означи и групите како странски терористички организации од 20 ноември и предупреди дека Вашингтон ќе ги таргетира и други групи низ целиот свет.

„Групите поврзани со ова движење се припишуваат на револуционерни анархистички или марксистички идеологии, вклучувајќи антиамериканизам, антикапитализам и антихристијанство, користејќи ги за да поттикнат и оправдаат насилни напади во земјата и во странство“, рече Рубио.

„Соединетите Американски Држави ќе продолжат да ги користат сите достапни алатки за да ја заштитат нашата национална безбедност и јавна сигурност и ќе им одбијат финансирање и ресурси на терористите, вклучително и таргетирање на други групи на Антифа низ целиот свет“.

Трамп и неговите републикански сојузници ги обвинија следбениците на Антифа за поттикнување на политичко насилство по атентатот врз конзервативниот активист Чарли Кирк во септември и поради протестите против федералните имиграциски власти во градови, вклучувајќи ги Лос Анџелес, Чикаго и Портланд, Орегон.

Трамп се закани дека ќе покрене постапка против Антифа за време на неговиот мандат од 2017 до 2021 година, а во септември ја нарече Антифа терористичка организација со извршна наредба.

Антифа, скратеница од антифашисти, е децентрализирано движење без јасна структура, командна хиерархија или лидер, според извештајот на Конгресната истражувачка служба од 2020 година.

Стејт департментот соопшти дека Антифа Ост извршила бројни напади врз оние што ги смета за фашисти или дел од десничарската сцена во Германија помеѓу 2018 и 2023 година и е обвинета за спроведување на серија напади во Будимпешта во средината на февруари 2023 година.

Германската домашна разузнавачка служба ја идентификуваше групата Антифа Ост како насилна мрежа во извештај од 2024 година.

Четири лица поврзани со групата беа уапсени помеѓу декември 2023 и ноември 2024 година, обвинети за таргетирање на оние што ги сметале за десничарски екстремисти во насилни напади.

Иако се смета дека апсењата ја ослабнале групата, извештајот од 2024 година предупреди дека нејзините членови продолжиле да ја таргетираат германската крајно десничарска партија АфД, која се додворува на врски со администрацијата на Трамп.

Покрај Антифа Ост во Германија, Вашингтон ги означи како терористи Неформалната анархистичка федерација /Меѓународен револуционерен фронт во Италија, како и Вооружена пролетерска правда и Револуционерна класа за самоодбрана во Грција.

Грчки функционер, зборувајќи под услов на анонимност, рече дека владата работи на минимизирање на терористичките акти. „Ние сме против секој терористички акт и терористичка организација“, рече функционерот.

Групата Револуционерна класа за самоодбрана соопшти дека извршила експлозија во април во железничкиот оператор Хеленик Трејн. Експлозијата предизвика мала материјална штета и немаше повредени.

Групата, исто така, ја презеде одговорноста за нападот врз Министерството за труд во Атина во 2024 година, во кој исто така немаше повредени откако полицијата ја евакуираше областа по предупредување.

Стејт департментот соопшти дека Вооружена пролетерска правда ја презеде одговорноста за поставување бомба во близина на седиштето на грчката полиција за немири во Гуди во 2023 година.