САД одобрија околу 10 кинески фирми да го купат вториот најмоќен чип за вештачка интелигенција на Енвидиа, Х200, но досега не е извршена ниту една испорака, изјавија три лица запознаени со ова прашање, оставајќи голем технолошки договор во неизвесност, бидејќи извршниот директор Јенсен Хуанг бара пробив во Кина оваа недела.

Влоговите се значајни, што покажува како технолошкото соперништво меѓу САД и Кина сега ја попречува дури и одобрената трговија, оставајќи ја највредната компанија во светот и доминантен производител на чипови заглавена помеѓу спротивставените национални приоритети.

Пред да се заострат ограничувањата на извозот во САД, Енвидиа контролираше околу 95% од пазарот на напредни чипови во Кина. Кина некогаш учествуваше со 13% во нејзините приходи, а Хуанг претходно процени дека само пазарот на вештачка интелигенција во земјата ќе вреди 50 милијарди долари оваа година.

Министерството за трговија на САД одобри околу 10 кинески компании, вклучувајќи ги Алибаба, Тенсент, Бајтденс и ЏД.ком, да ги купат чиповите Х200 на Енвидиа, според изворите, кои зборуваа под услов да останат анонимни поради чувствителноста на прашањето.

Неколку дистрибутери, вклучувајќи ги Леново и Фокскон, исто така, добија одобрение, рекоа тие. На купувачите им е дозволено да купуваат или директно од Енвидиа или преку тие посредници и секој одобрен клиент може да купи до 75.000 чипови според условите за лиценцирање на САД, рекоа двајца од нив.

Идентитетите на одобрените купувачи и природата на нивните односи со Енвидиа и овластените дистрибутери поврзани со посакуваниот чип со вештачка интелигенција, претходно не се објавени.

Портпаролката на Министерството за трговија на САД, кое ги надгледува контролите на извозот како оние на полупроводниците Х200, одби коментар.

Кинеското Министерство за индустрија и информатичка технологија и Националната комисија за развој и реформи не одговорија на барањата за коментар.

Леново потврди во изјава за Ројтерс дека компанијата „е една од неколкуте компании одобрени за продажба на Х200 во Кина како дел од извозната лиценца на Енвидиа“.