Според „Телеграф“, цитирајќи го личниот адвокат на американскиот претседател, во администрацијата на Доналд Трамп се водат дискусии за евентуалното доделување азил на еврејските граѓани од Велика Британија од страна на САД, пренесува Гардијан.

Адвокатот на Трамп, Роберт Гарсон, изјави за весникот дека водел разговори со американскиот Стејт департмент за нудење засолниште на британските Евреи кои ја напуштаат Велика Британија, наведувајќи го растечкиот антисемитизам.

49-годишниот Гарсон рече дека смета оти Велика Британија „веќе не е безбедно место за Евреите“. Тој додаде дека неодамнешните настани – имено исламистичкиот напад врз синагога во Манчестер и она што го опиша како широко распространет антисемитизам по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година – го навеле да верува дека на британските Евреи треба да им се даде можност за засолниште во САД.

Некои поддржувачи на Израел во Велика Британија организираа масовни демонстрации таму против израелскиот одговор на нападот во 2023 година, во кој десетици илјади палестински цивили беа убиени во Газа, како мотивирани од антисемитизам.

Во едно интервју за американската телевизија кон крајот на 2023 година, самиот Гарсон ги нарече демонстрантите во Њујорк и Лос Анџелес кои се спротивставија на израелскиот одговор „мародерски толпи“ и ги обвини дека „се маскираат како демонстранти“ за да извикуваат „антисемитски скандирања кои рикаат за еврејска крв“.

Во новото интервју за Телеграф, Гарсон рече дека не гледа „никаква иднина“ за Евреите во Велика Британија и голем дел од одговорноста му ја префрли на британскиот премиер Кир Стармер, обвинувајќи го дека дозволил антисемитизмот да расте.

Гарсон, поранешен британски адвокат кој работел во Лондон пред да се пресели во САД во 2008 година, за Телеграф изјави: „Велика Британија повеќе не е безбедно место за Евреите. Разговарав со Стејт департментот дали претседателот треба да им нуди азил на британските Евреи во САД“.

Тој продолжи велејќи дека таков предлог е привлечен затоа што „тоа е високо образована заедница“. „Тоа е население кое зборува англиски како мајчин јазик, кое е образовано и нема висок процент на криминалци“, рече Гарсон.

Тој додаде: „Кога гледам што се случува со Евреите во Британија и кога гледам на променливата демографија, не верувам – а за ова разговарав и со луѓе од администрацијата на Трамп – дека има иднина за Евреите во Обединетото Кралство.

Гарсон рече дека ја покренал идејата САД да дејствуваат како засолниште за британските Евреи со специјалниот пратеник на Трамп за следење и борба против антисемитизмот, Јехуда Каплоун, во неговата улога како член на одборот на Советот за сеќавање на холокаустот на САД. Трамп го назначи Гарсон во советот во мај откако ги отпушти членовите на одборот кои беа назначени за време на претседателствувањето на Џо Бајден.

Трамп претходно го ангажираше Гарсон да покрене тужба од 50 милиони долари против истражувачкиот новинар Боб Вудворд, која беше отфрлена.

Анкетата од 2025 година спроведена од Институтот за истражување на еврејската политика покажа дека чувството на безбедност во еврејската заедница во Велика Британија нагло се намалило во последните години. Откриено е дека 35% од Евреите се чувствувале небезбедно во Велика Британија во 2025 година, во споредба со 9% во 2023 година пред нападите на Хамас и протестите во Велика Британија против израелскиот напад врз Газа.

Перцепциите за антисемитизмот исто така се засилија, при што 47% од британските Евреи го сметаат за „многу голем“ проблем – во споредба со само 11% во 2012 година.

Во октомври, администрацијата на Трамп објави дека планираше да го ограничи бројот на бегалци што ќе ги прима во САД во 2026 година на само 7.500 – а тие места ќе бидат претежно резервирани за бели Јужноафриканци. Не беше веднаш јасно како британските Евреи ќе бидат вклучени во таа бројка доколку САД им дадат засолниште.