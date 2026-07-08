САД велат дека започнале моќни напади врз Иран како одговор на нападите врз три нафтени танкери во Ормускиот теснец, Централната команда на САД (Центком) соопшти доцна во вторникот дека погодила повеќе од 80 цели, вклучувајќи над 60 мали чамци на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ).

Иранските државни медиуми соопштија дека нападите ги погодиле островите Кешм, Бандар Абас и Сирик, при што некои луѓе биле повредени од шрапнели. Во раните утрински часови во среда, ИРГЦ соопшти дека одговорила со одмазднички напади врз американските воени објекти во Бахреин и Кувајт.

Минатиот месец, Техеран и Вашингтон се согласија за меморандум за разбирање од 14 точки, кој имаше за цел да го продолжи прекинот на огнот и да го прекине конфликтот на сите фронтови. САД и Иран разменија напади преку ноќ откако ескалираа тензиите во Ормускиот теснец, додека Доналд Трамп е во Турција за самитот на НАТО.

Центком вели дека американските напади се одговор на таргетирањето и нападот на комерцијалниот брод од страна на Иран во теснецот, по неколку извештаи за танкери кои биле цел во вторник. Од друга страна, Иран ги обвини САД за прекршување на меморандумот за разбирање потпишан меѓу земјите минатиот месец.

Ова доаѓа во време кога американскиот претседател ќе се сретне со сојузниците на самитот на НАТО во Анкара. Последната рунда американски напади врз Иран се случи во контекст на самитот на НАТО, кој започна вчера во турската престолнина Анкара.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека нападите биле апсолутно неопходни, бидејќи го обвини Иран за прекршување на договорот за прекин на огнот.

„Мислам дека е апсолутно клучно САД енергично да реагираат“, додава тој.