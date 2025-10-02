САД ќе сподели со Украина разузнавачки информации за енергетската инфраструктура на Русија

САД ќе ѝ обезбедат на Украина разузнавачки информации за цели на енергетска инфраструктура со долг дострел во Русија, изјавија двајца функционери за Ројтерс во средата, додека се разгледува дали да се испратат ракети во Киев што би можеле да се користат во такви напади.

САД, исто така, бараат од сојузниците на НАТО да обезбедат слична поддршка, изјавија американските функционери, потврдувајќи ги деталите првично објавени од Волстрит журнал.

Одлуката претставува прва позната промена на политиката на претседателот Доналд Трамп откако ја заостри својата реторика кон Русија во последните недели во обид да ја заврши повеќе од тригодишната војна на Москва во соседна Украина.

Вашингтон долго време споделува разузнавачки информации со Киев, но Волстрит журнал соопшти дека сега ќе биде полесно за Украина да ја погоди инфраструктурата како рафинерии, цевководи и електрани со цел да го лиши Кремљ од приходи и нафта.

Трамп врши притисок врз европските земји да престанат да купуваат руска нафта во замена за неговиот договор за воведување строги санкции врз Москва во обид да се обиде да го секне финансирањето за руската инвазија на Украина.

Ниту Белата куќа ниту мисијата на Украина во Обединетите нации не одговорија веднаш на одделни барања за коментар од Ројтерс. Руската мисија во ОН во Њујорк одби да коментира.

Овој потег доаѓа во време кога САД го разгледуваат и барањето на Украина за набавка на ракети „Томахавк“, кои имаат дострел од 2.500 километри доволно за да ја погодат Москва и поголемиот дел од европска Русија доколку бидат испалени од Украина.

Украина, исто така, разви своја ракета со долг дострел наречена „Фламинго“, но количините се непознати бидејќи ракетата е во рано производство.

Според американските претставници цитирани од „Волстрит џурнал“, одобрението за дополнителни разузнавачки информации дојде кратко пред Трамп минатата недела да објави на социјалните мрежи дека Украина би можела да ја врати целата своја територија окупирана од Русија, во впечатлива реторичка промена во корист на Киев.

„Откако ги видовме економските проблеми што ги предизвикува Русија, мислам дека Украина, со поддршка на Европската Унија, е во позиција да се бори и да ја освои цела Украина назад во нејзината оригинална форма“, напиша Трамп на „Трут Сошл“ минатиот вторник, кратко по средбата со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, нарекувајќи ја специјална воена операција за да се запре геополитичкото свртување на Киев кон Запад и она што го смета за опасна експанзија на НАТО на исток.

Киев и европските сојузници ја сметаат инвазијата за приграбување на територија во империјален стил.

Трамп го започна својот втор мандат како претседател во јануари, ветувајќи брзо да ја заврши војната во Украина.

„Претседателот Трамп е посебен вид политичар. Тој сака брзи решенија, а ова е ситуација каде што брзите решенија не функционираат“, изјави претходно рускиот амбасадор во ОН, Василиј Небензја, за време на прес-конференцијата по повод почетокот на октомвриското претседателство на Русија со Советот за безбедност на ОН.

Небензја, исто така, го цитираше рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, кој рече дека ако САД одлучат да ја снабдат Украина со томахавк тоа нема да ја промени ситуацијата на бојното поле.