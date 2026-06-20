Владата на САД соопшти дека ќе престане да финансира програми во Јужна Африка наменети за справување со ширењето на ХИВ и СИДА.

Повеќе од осум милиони Јужноафриканци живеат со ХИВ.

Американскиот Стејт департмент се чини дека ја поврзува одлуката со наводниот неуспех на Јужна Африка да ги заштите „белите малцинства“, тврдење што владата на Јужна Африка постојано го отфрла, објави Би-Би-Си.

Министерството за здравство на Јужна Африка одговори дека иако не било информирано за оваа одлука, дека „долго време работело на план за самостојност“.

До 2025 година, САД ги поддржуваа напорите на Јужна Африка за справување со вирусот со околу 400 милиони долари годишно преку Претседателскиот фонд за итни случаи за помош при СИДА (Пепфар).

Но, по инаугурацијата на претседателот Доналд Трамп, односите меѓу двете земји се влошуваат сè повеќе.

Кратко откако стапи на должност, Трамп издаде извршна наредба во која се тврди дека „безброј“ политики на Јужна Африка ги уништиле еднаквите можности и поттикнале насилство „против расно непривилегираните земјопоседници“.

Ова го оспорува владата на Јужна Африка, која вели дека нејзината политика за економско зајакнување на црнците е потребна за да се исправи економската нееднаквост.

Белата куќа соопшти дека со оглед на овие „неправедни и неморални практики“, нема да биде обезбедена понатамошна помош за Јужна Африка.