САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија

Понудена е опција за фиксна царинска стапка од 80 до 200 долари по пакет испратен од странски поштенски агенции

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Photo by Ian Taylor on Unsplash

Ослободувањето од царина на САД за пратки со вредност под 800 долари завршува денеска, што се очекува да ги зголеми трошоците и да ги наруши моделите на синџирот на снабдување за компаниите за е-трговија, малите бизниси што користат онлајн пазари и потрошувачите.

Агенцијата за царинска и гранична заштита на САД започна со наплатување нормални царински стапки за сите увезени пратки во светот, без оглед на вредноста, земјата на потекло или начинот на транспорт. Понудена е опција за фиксна царинска стапка од 80 до 200 долари по пакет испратен од странски поштенски агенции во период од шест месеци. Овој потег го проширува укинувањето на ослободувањето од царини за пакети од Кина и Хонг Конг од страна на администрацијата на Трамп во мај, како дел од напорите за запирање на пратките на фентанил и неговите прекурсорни хемикалии во САД.
„Тоа ќе спаси илјадници американски животи со ограничување на протокот на наркотици и други опасни забранети предмети и ќе додаде до 10 милијарди долари годишно царински приходи во нашето Министерство за финансии“, изјави за новинарите во четврток советникот за трговија на Белата куќа, Питер Наваро.
„Ова е трајна промена“, рече висок функционер на администрацијата, додавајќи дека секој притисок за враќање на ослободувањата за земјите од доверливи трговски партнери е невозможен.
Националната коалиција на текстилни организации го нарече потегот историска победа за американското производство со затворање на дупката во законот што им овозможуваше на странските фирми за брза мода да избегнат царини и да увезуваат облека понекогаш изработена со принудна работа, поткопувајќи ги американските работни места.

„Извршната акција на администрацијата го затвора овој канал и им обезбедува долгоочекувано олеснување на текстилната индустрија на САД и нејзините работници“, соопшти групата.

