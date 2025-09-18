чет, 18 септември, 2025

САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Договорите за инвестиции опфаќаат области како што се технологија, енергетика и биолошки науки

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Белата куќа - whitehouse.gov

Доналд Трамп денеска ќе се сретне со британскиот премиер Кир Стармер. По денот на помпезност и церемонија во кој Трамп се возеше во кочија со кралот Чарлс и се гоштеваше на државен банкет, американскиот претседател и Стармер ќе го прослават откривањето на пакет инвестиции од 150 милијарди фунти од САД во Велика Британија.
Договорите, кои опфаќаат области како што се технологијата, енергетиката и биолошките науки, ќе понудат обнова на таканаречениот специјален однос меѓу двете нации, нешто за кое Стармер напорно работеше откако Трамп стана лидер во јануари.
Но, состанокот не е без опасности. Двајцата лидери ќе одржат прес-конференција, кога новинарите ќе можат да ги прашаат двајцата за покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн.
Стармер беше принуден да го отпушти Питер Манделсон од функцијата амбасадор во САД минатата недела откако беа документирани неговите блиски врски со Епштајн, а односот на Трамп со покојниот финансиер исто така беше под лупа.
Трамп, зборувајќи заедно со Чарлс во замокот Виндзор, најстариот и најголемиот населен замок во светот, ја опиша својата посета како една од највисоките почести во мојот живот.
Стармер се надева дека ова чувство ќе продолжи и денеска и ќе го одврати американскиот лидер од лутање во почувствителни области, како што се британските закони за безбедност на интернет и ставот кон Израел.
Наместо тоа, Стармер ќе сака да ги застапува договорите постигнати меѓу двете земји, вклучувајќи го и новиот технолошки договор со компании од Microsoft до Nvidia, Google и OpenAI, со кој се ветуваат 31 милијарда фунти инвестиции во текот на следните неколку години, во вештачка интелигенција, квантно пресметување и цивилна нуклеарна енергија.
Се чини дека британскиот лидер се помирил со тоа што нема да добие понатамошно намалување на царините за челик и алуминиум. Но, Стармер може да каже дека Велика Британија е сè повеќе дестинација за американски инвестиции, усогласени со нејзините финансиски услуги, технолошки и енергетски сектори.

Стармер, исто така, ќе го насочи фокусот кон надворешните работи, надевајќи се дека ќе го убеди американскиот лидер да преземе построги мерки против Русија поради нејзината целосна инвазија на Украина.
Трамп ја задоволи Европа нарекувајќи ја Русија агресор во војната минатиот викенд, но исто така бара Европа да престане со сите купувања на руска нафта пред тој да се согласи да воведе построги санкции кон Москва.
Во врска со Израел, британскиот лидер е под притисок да го покрене нападот врз Газа со Трамп, кој изрази фрустрација поради воздушните напади на Израел врз лидерите на Хамас во Катар, но генерално го поддржува премиерот Бенјамин Нетанјаху.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Трамп од денеска во посета на Велика Британија, четворица уапсени заради проекција на негови слики заедно со Епштајн

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска формално ја започнува својата втора државна посета на Велика Британија. Кралот Чарлс и кралското семејство ќе го постават црвениот...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Доналд Трамп поднесе тужба за клевета од 15 милијарди долари против „Њујорк тајмс“ и четворица негови новинари. Тужбата, поднесена во американскиот окружен суд во...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ е симната од програмата на каналот Еј-Би-Си, откако коментарите на водителот на ноќната емисија за убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк предизвикаа закани од страна на ...
Повеќе
Ctrl - Z

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Најиграната игра на мобилни телефон и персонални компјутери од страна на најмладите - Genshin Impact, првично наменета да емулира интерактивна средина во стил на аниме - посебните јапонски анимирани филмови, со...
Повеќе
Македонија

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија

Методологијата за енергетска сиромаштија ќе воспостави јасни критериуми за препознавање на ранливите домаќинства како што се ниските приходи, високите трошоци за енергија во семејниот буџет и ниската енергетска ефикасност на домаќинствата,...
Повеќе
Подглавна секција

Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

Десетици израелски тенкови и воени возила навлегле во голем станбен кварт во градот Газа, на вториот ден од израелската копнена офанзива насочена кон окупирање на областа, сведочат за Би-Би-Си локални жители...
Повеќе

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ е симната од програмата на каналот Еј-Би-Си, откако коментарите на водителот на ноќната емисија за убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк предизвикаа закани од...
Genshin Impact Nod Krai скриншот од анимација од главниот вебсајт на играта

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија

Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Под мотото „Ниту една повеќе“, утре протест поради фемицидот во Велес

Обвинителство направи увид во Трубарево, дежураат и пожарникари оти депонијата повремено чади

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Genshin Impact Nod Krai скриншот од анимација од главниот вебсајт на играта

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија