САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Доналд Трамп денеска ќе се сретне со британскиот премиер Кир Стармер. По денот на помпезност и церемонија во кој Трамп се возеше во кочија со кралот Чарлс и се гоштеваше на државен банкет, американскиот претседател и Стармер ќе го прослават откривањето на пакет инвестиции од 150 милијарди фунти од САД во Велика Британија.

Договорите, кои опфаќаат области како што се технологијата, енергетиката и биолошките науки, ќе понудат обнова на таканаречениот специјален однос меѓу двете нации, нешто за кое Стармер напорно работеше откако Трамп стана лидер во јануари.

Но, состанокот не е без опасности. Двајцата лидери ќе одржат прес-конференција, кога новинарите ќе можат да ги прашаат двајцата за покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Стармер беше принуден да го отпушти Питер Манделсон од функцијата амбасадор во САД минатата недела откако беа документирани неговите блиски врски со Епштајн, а односот на Трамп со покојниот финансиер исто така беше под лупа.

Трамп, зборувајќи заедно со Чарлс во замокот Виндзор, најстариот и најголемиот населен замок во светот, ја опиша својата посета како една од највисоките почести во мојот живот.

Стармер се надева дека ова чувство ќе продолжи и денеска и ќе го одврати американскиот лидер од лутање во почувствителни области, како што се британските закони за безбедност на интернет и ставот кон Израел.

Наместо тоа, Стармер ќе сака да ги застапува договорите постигнати меѓу двете земји, вклучувајќи го и новиот технолошки договор со компании од Microsoft до Nvidia, Google и OpenAI, со кој се ветуваат 31 милијарда фунти инвестиции во текот на следните неколку години, во вештачка интелигенција, квантно пресметување и цивилна нуклеарна енергија.

Се чини дека британскиот лидер се помирил со тоа што нема да добие понатамошно намалување на царините за челик и алуминиум. Но, Стармер може да каже дека Велика Британија е сè повеќе дестинација за американски инвестиции, усогласени со нејзините финансиски услуги, технолошки и енергетски сектори.

Стармер, исто така, ќе го насочи фокусот кон надворешните работи, надевајќи се дека ќе го убеди американскиот лидер да преземе построги мерки против Русија поради нејзината целосна инвазија на Украина.

Трамп ја задоволи Европа нарекувајќи ја Русија агресор во војната минатиот викенд, но исто така бара Европа да престане со сите купувања на руска нафта пред тој да се согласи да воведе построги санкции кон Москва.

Во врска со Израел, британскиот лидер е под притисок да го покрене нападот врз Газа со Трамп, кој изрази фрустрација поради воздушните напади на Израел врз лидерите на Хамас во Катар, но генерално го поддржува премиерот Бенјамин Нетанјаху.