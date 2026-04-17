Американските претставници ги информирале некои европски колеги дека некои претходно договорени испораки на оружје веројатно ќе бидат одложени, бидејќи војната во Иран продолжува да ги троши залихите на оружје, изјавија пет извори запознаени со ова прашање.

Изворите, кои зборуваа под услов да останат анонимни бидејќи комуникациите не беа јавни, рекоа дека неколку европски земји ќе бидат погодени, вклучително и во балтичкиот регион и во Скандинавија.

Дел од оружјето за кое станува збор е купено од европски земји во рамките на програмата за продажба на странска војска, или FMS, но сè уште не е испорачано, додадоа изворите. Овие испораки веројатно ќе бидат одложени, им рекоа американските претставници на европските претставници во билатералните пораки во последните денови, рекоа изворите.

Белата куќа и Стејт департментот упатија прашања до Пентагон, кој не одговори на барањето за коментар.

Одложувањата го нагласуваат степенот до кој војната против Иран, која започна со воздушни напади на САД и Израел на 28 февруари, почна да ги оптоварува американските залихи на критично оружје и муниција.

Европските претставници се жалат дека одложувањата ги ставаат во тешка позиција.

Според програмата FMS, странските земји купуваат оружје произведено во САД со логистичка помош и согласност од владата на САД. Вашингтон ги притиска европските партнери од НАТО да купуваат повеќе материјали произведени во САД под водство на претседателот Доналд Трамп, вклучително и преку програмата FMS, како дел од обидот да се префрли одговорноста за конвенционалната одбрана на Европа од САД на европските партнери.

Но, ваквите испораки на оружје често се одложуваат, што предизвикува фрустрација во европските престолнини, каде што некои официјални лица сè повеќе разгледуваат системи за оружје произведени во Европа.

Американските официјални лица велат дека оружјето е потребно за војната на Блискиот Исток и ги обвинуваат европските нации што не им помагаат на САД и Израел да го отворат Ормускиот теснец.

Дури и пред војната со Иран, САД веќе имаа повлечено залихи од оружје во вредност од милијарди долари, вклучувајќи артилериски системи, муниција и противтенковски ракети откако Русија ја нападна Украина во 2022 година, а Израел започна воени операции во Газа кон крајот на 2023 година.

Од почетокот на иранската кампања, Техеран испали стотици балистички ракети и беспилотни летала кон земјите од Заливот. Повеќето се пресретнати, вклучително и со ракетните пресретнувачи PAC-3 Patriot, на кои, на пример, Украина се потпира за да ја брани својата енергетска и воена инфраструктура од балистички ракети.

Изворите зборуваа под услов имињата на некои од засегнатите земји да бидат сокриени. Некои граничат со Русија а, испораките на оружје може да се сметаат за чувствителна одбранбена информација.