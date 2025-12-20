САД извршија големи воздушни напади против Исламска држава во Сирија во петокот, исполнувајќи го ветувањето на претседателот Трамп да се одмазди за смртта на двајца војници на американската армија и еден цивилен американски преведувач убиени во терористички напад во централниот дел на земјата минатата сабота, пренесува Њујорк Тајмс.

Американски борбени авиони, хеликоптери за напад и артилерија испукаа повеќе од 100 видови муниција кон повеќе од 70 осомничени цели на Исламска држава на неколку локации низ централна Сирија, вклучувајќи складишта за оружје и други згради за поддршка на операциите, соопшти Централната команда на војската во соопштението. Во соопштението се вели дека јорданските воени авиони помогнале во операцијата.

Се очекуваше американските воздушни и артилериски напади да траат неколку часа, длабоко во раните утрински часови во саботата во Сирија, во она што американските претставници го оценија како „масовен напад“.

Сметките на социјалните медиуми во Сирија објавија експлозии низ широки делови од земјата.

Министерот за одбрана Пит Хегсет се обиде да ги ублажи стравувањата дека САД би можеле повторно да отворат голема нова војна на Блискиот Исток, но исто така сугерираше дека зголемените напади против Исламска држава ќе продолжат.

„Ова не е почеток на војна – ова е декларација за одмазда“, рече Хегсет на социјалните медиуми. „Соединетите Американски Држави, под водство на претседателот Трамп, никогаш нема да се двоумат и никогаш нема да попуштат во одбраната на нашиот народ.“

Хегсет додаде: „Денес, ги ловевме и ги убивме нашите непријатели. Многу од нив. И ќе продолжиме.“ Тој не понуди други детали за нападите.

Војниците убиени минатата сабота беа првите американски жртви во земјата по падот на диктаторот Башар ал-Асад минатата година. Тие поддржуваа антитерористички операции против Исламска држава во Палмира, град во централна Сирија, кога беа нападнати од осамен вооружен човек, соопштија американски и сириски претставници.

Американските напади во петокот и веројатноста за повеќе антитерористички операции во наредните денови сигнализираат остра воена ескалација во Сирија во време кога САД го намалија своето присуство таму на околу 1.000 војници, половина од она со што започнаа на почетокот на годината. Одлуката за повлекување на силите ја одразуваше променливата безбедносна средина во Сирија по падот на владата на ал-Асад.

Но, нападот минатиот викенд беше силен потсетник за опасноста во регионот и дилемата дали воопшто да се задржат американските сили таму.

Ниту една група не ја презеде одговорноста за нападот, иако првичните проценки сугерираат дека најверојатно го извршила Исламска држава, според Пентагон и американските разузнавачки службеници.

Високо рангирани американски разузнавачки службеници му рекоа на Конгресот оваа година дека Исламска држава ќе се обиде да го искористи крајот на владата на Асад за да ослободи 9.000 до 10.000 борци на ИСИС и околу 26.000 членови на нивните семејства кои сега се притворени во североисточна Сирија, и да ја оживее својата способност да планира и извршува напади.

Иако повеќе не држи многу територија, Исламската држава сè уште ја шири својата радикална идеологија преку тајни ќелии и регионални филијали надвор од Сирија и преку интернет. Минатата година, групата стоеше зад големите напади во Иран, Русија и Пакистан.

Смртоносните напади врз американските војници, исто така, ги истакнаа предизвиците за новоформираната сириска влада, предводена од претседателот Ахмед ал-Шара, додека управува со длабоко поделена земја што излегува од речиси 14 години граѓанска војна.

Откако неговата бунтовничка коалиција ја собори владата на ал-Асад, ал-Шара мораше да се справи со заканите од Исламската држава и разни други вооружени групи, а истовремено да изгради нова национална војска.

Во месеците веднаш откако ал-Шара ја презеде власта, САД спроведоа голем број воздушни напади врз упориштата на Исламската држава во сириската пустина, што се чинеше дека ја намали непосредната закана. Но, во изминатиот месец, особено откако ал-Шара јавно прифати меѓународна кампања за борба против ИСИС, нападите се зголемија, велат аналитичарите.

Нападот во Палмира ги означи првите американски жртви во Сирија откако Асад беше соборен од власт пред една година и нагласи како ИСИС ги искористи безбедносните празнини за да ги таргетира цивилите и силите на ал-Шара.

Министерството за надворешни работи на Сирија во петокот вечерта изјави дека „Сириската Арапска Република ја повторува својата цврста посветеност на борбата против ИСИС и обезбедувањето дека нема безбедни засолништа на сириска територија и ќе продолжи да ги интензивира воените операции против неа каде и да претставува закана“.

Сириските демократски сили предводени од Курдите на североистокот на земјата ги пофалија американските напади за погодување на „скривалиштата на терористичката организација ИСИС во Сирија во текот на изминатите часови“.

„Оваа континуирана воздушна поддршка претставува одлучувачки фактор во спречувањето на организацијата да ги прегрупира своите ќелии или да ја обнови својата саботажна активност“, рече групата.

Хегсет енергично го осуди нападот од минатата сабота, пишувајќи во објава на X: „Ако ги таргетирате Американците – било каде во светот – ќе го поминете остатокот од вашиот краток, вознемирен живот знаејќи дека Соединетите Држави ќе ве ловат, ќе ве најдат и безмилосно ќе ве убијат“.

Тројца други американски војници и двајца припадници на сириските безбедносни сили беа исто така ранети во нападот, кој американските претставници го опишаа како заседа.

Сирискиот вооружен напаѓач кој ги уби војниците – двајца припадници на Националната гарда на Ајова – и еден американски цивилен преведувач беше член на безбедносните сили на Сирија кој требаше да биде отпуштен поради неговите екстремистички ставови, рекоа претставниците. Во чест на матичната држава на убиените војници, Пентагон ја нарекува мисијата што започна во петокот „Операција удар со Хокај“.

Американските воени претставници во петокот изјавија дека нападите ќе се надополнат на речиси 80-те мисии од јули за елиминирање на терористичките оперативци во Сирија, вклучувајќи ги и остатоците од ИСИС.

Во соопштението од оваа недела, Централната команда на Пентагон изјави дека Исламската држава инспирирала најмалку 11 заговори или напади врз цели во Соединетите Држави во текот на изминатата година. Како одговор, командата изјави дека нејзините операции резултирале со притворање на 119 бунтовници и 14 убиени во текот на последните шест месеци.

Минатиот месец, американскиот воен и сириски безбедносен персонал изврши мисии за лоцирање и уништување на повеќе од 15 скривалишта за оружје на Исламска држава во јужна Сирија. Операциите, исто така, уништија повеќе од 130 минофрлачи и ракети, повеќе пушки, митралези, противтенковски мини и материјали за изработка на импровизирани експлозивни направи, соопшти Централната команда.

По нападот од минатата сабота, партнерските сили спроведоа 10 напади врз цели на ИСИС во Сирија и Ирак, во кои беа убиени околу двајца бунтовници, но што е поважно, им овозможија на сојузничките војници да добијат информации што им помогнаа на американските аналитичари да ги лоцираат или прецизираат целите избрани за нападите во петокот, рече американскиот функционер.