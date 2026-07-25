САД ја започнаа својата 12-та последователна ноќ на напади врз Иран, велејќи дека воените цели биле погодени за да се намали способноста на Техеран да напаѓа комерцијални бродови, објави Гардијан.

Иранската државна телевизија јави дека две лица се убиени, а 11 се ранети во она што официјален претставник на покраината Хузестан го опиша како американски ракетен напад врз граничниот премин Шаламчех со Ирак.

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека ги нападнала американските сили во кампот Ал-Адири во Кувајт и во воздухопловната база Али ал Салем, додека армијата соопшти дека нејзините напади таму ги вклучувале и камповите Арифџан и Доха.

Пред најновите американски напади, министерот за надворешни работи на Исламската република предупреди на социјалните медиуми: „Нашата одбранбена доктрина е јасна: око за око“. Абас Арагчи, исто така, рече: „Секоја агресија против Иран, вклучително и нашата инфраструктура, ќе предизвика моќен и решителен одговор. Оние кои придонесуваат за таква агресија, каква и да е поддршката, исто така ќе се сметаат за легитимни цели“.

Иран порача дека доколку не биде овозможено да ја извезува сопствената нафта поради конфликтот со САД, ќе го спречи извозот и за сите останати земји од регионот.