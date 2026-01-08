САД, под водство на претседателот Доналд Трамп, се повлекоа од 66 меѓународни организации, меѓу кои и бројни тела на Обединетите нации што работат на борбата против глобалното затоплување. Меѓу нив е и Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC), договорот што ги поставува темелите на глобалните напори за справување со глобалното затоплување, објави Би-би-си.

Од Белата куќа соопштија дека одлуката е донесена бидејќи овие организации „повеќе не им служат на американските интереси“ и промовираат „неефикасни или непријателски агенди“. Во соопштението се наведува дека повлекувањето ќе стави крај на финансирањето и учеството на САД во тела кои, според администрацијата, „ги ставаат глобалистичките цели пред американските приоритети“.

На списокот се најде и Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC), експертското тело на ОН кое ја проценува состојбата на климатската наука на глобално ниво. Погодени се и други агенции на ОН кои работат на мир и демократија, семејно планирање, здравје на мајки и деца, како и спречување сексуално насилство во конфликти.

Меморандумот бил потпишан во средата, по, како што наведува Белата куќа, ревизија на организации кои се оценети како „расипничко трошење на парите на даночните обврзници“. Администрацијата тврди дека многу од нив промовираат „радикални климатски политики, глобално управување и идеолошки програми“ што се косат со суверенитетот и економската сила на САД.

Трамп и претходно ги намалуваше или укинуваше средствата за организации што ги критикува, а климатските ги нарекуваше „измама“. Минатата година, тој повторно ги повлече САД од Парискиот договор за климата и одби да испрати делегација на климатскиот самит COP30 во Бразил.

Иако Уставот на САД предвидува дека претседателот може да пристапи кон договори со согласност на две третини од Сенатот, не е јасно како се регулира повлекувањето од нив.