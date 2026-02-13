САД ќе го испратат најголемиот носач на авиони во светот „УСС Џералд Р. Форд“ на Блискиот Исток за да го поддржат другиот што веќе е таму, изјавија претставници на американската администрација. Целта е зајакнување на американската моќ зад напорите на претседателот Доналд Трамп да го принуди Иран на договор за неговата нуклеарна програма.

Планираното распоредување на бродот „УСС Џералд Р. Форд“ на Блискиот Исток доаѓа откако Трамп само неколку дена претходно навести дека е на прагот уште една рунда разговори со Иранците. Овие преговори не се материјализираа бидејќи еден од највисоките безбедносни претставници на Техеран ги посети Оман и Катар оваа недела и размени пораки со американските посредници.

Арапските земји од Заливот веќе предупредија дека секој напад би можел да прерасне во уште еден регионален конфликт на Блискиот Исток кој сè уште се опоравува од војната меѓу Израел и Хамас во Појасот Газа. Во меѓувреме, Иранците почнуваат да одржуваат 40-дневни церемонии на жалост за илјадниците убиени во крвавото задушување на националните протести од страна на Техеран минатиот месец, додавајќи го внатрешниот притисок со кој се соочува Исламската Република, која е погодена од санкции. Распоредувањето на бродот „Форд“, за кое првпат објави „Њујорк тајмс“, ќе испрати два носачи на авиони и нивните придружни воени бродови во регионот. УСС Абрахам Линколн и неговите придружни разорувачи со водени ракети веќе се во Арапското Море.

Трамп го предупреди Иран дека неуспехот да се постигне договор со неговата администрација би бил „многу трауматичен“. Иран и САД одржаа индиректни разговори во Оман минатата недела.

„Претпоставувам дека во текот на следниот месец, нешто слично“, рече Трамп како одговор на прашањето за неговата временска рамка за склучување договор со Иран за неговата нуклеарна програма. „Треба да се случи брзо. Тие треба да се договорат многу брзо.“