САД испраќа 2.000 војници од Националната гарда во Лос Анџелес по судирите поради имиграциски рации

Администрацијата на претседателот на САД, Доналд Трамп, ќе испрати 2.000 припадници на Националната гарда во Лос Анџелес откако втор ден по ред се случуваат судири меѓу демонстранти и имиграциски агенти при рации на локални бизниси, јавува ЛА Тајмс.

Овој потег претставува сериозна ескалација во антиимиграциската политика на Трамп и предизвика загриженост кај властите во Калифорнија. Досега Националната гарда е распоредувана во ЛА само во исклучителни случаи, како протестите по убиството на Џорџ Флојд во 2020 и нередите по пресудата за Родни Кинг во 1992.

Последните судири се случија во изолирани делови на градот, меѓу кои и пред продавницата „Хоум депо“ во областа Парамонт. Очевидци за ЛА Тајмс велат дека биле употребени флеш гранати, солзавец, а имало и физички пресметки меѓу демонстрантите и полицијата.

Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, потврди дека федералната влада има намера да го преземе управувањето со Националната гарда на Калифорнија и да распореди 2.000 војници. Во соопштение тој истакна дека локалната полиција е веќе распоредена и не постои потреба од ваква интервенција која ја нарече „намерно провокативна“, предупредувајќи дека само ќе ги зголеми тензиите.

„Ова е погрешна мисија што ќе ја поткопа довербата на јавноста“, изјави Њусом.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, на неговата платформа Трут Соушал напиша дека федералната влада ќе го реши проблемот. Оваа негова порака беше пренесена на социјалнта мрежа X (поранешен Твитер) на официјалниот профил на Белата куќа.

„Ако гувернерот Гевин Њусом од Калифорнија и градоначалничката Карен Бас од Лос Анџелес не можат да си ја вршат работата, а сите знаат дека не можат, тогаш Федералната влада ќе се вмеша и ќе го реши проблемот, НЕРЕДИ И ОГРАБУВАЧИ, на начинот на кој треба да се реши!!!“, напиша претседателот Доналд Трамп.

— The White House (@WhiteHouse) June 8, 2025