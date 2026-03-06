Соединетите Американски Држави и привремените власти во Венецуела се согласија да ги обноват дипломатските и конзуларните односи, соопшти американскиот Стејт департмент, со цел да се поттикне мирна транзиција за избор на нова влада во јужноамериканската земја.

„Овој чекор ќе ги олесни нашите заеднички напори за промовирање на стабилноста, поддршка на економското закрепнување и унапредување на политичкото помирување во Венецуела“, се вели во соопштението на Стејт департментот.

„Нашиот ангажман е фокусиран на помагање на венецуелскиот народ да продолжи напред преку фазен процес што создава услови за мирна транзиција кон демократски избрана влада.“

По месеци зголемени тензии, САД го заробија претседателот на Венецуела, Николас Мадуро, во јануари, започнувајќи низа промени во земјата, вклучително и положувањето заклетва на привремената претседателка Делси Родригез.

Двете земји оттогаш постепено ги обновија билатералните односи, откако привремената влада на Родригез изрази интерес за обнова на врските со Вашингтон со дипломатски мисии во двете земји по апсењето на Мадуро.

„Боливарската влада ја потврдува својата подготвеност да продолжи напред во нова фаза на конструктивен дијалог заснован на меѓусебно почитување, суверена еднаквост на државите и соработка меѓу нашите народи“, се вели во соопштението на венецуелската влада објавено во четврток.

„Венецуела изразува увереност дека овој процес ќе придонесе за зајакнување на разбирањето и отворање можности за позитивен и меѓусебно корисен однос“, се вели во соопштението.