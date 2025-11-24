Соединетите Американски Држави и Украина денеска ќе продолжат со работа на планот за завршување на војната со Русија, откако се согласија да го изменат претходниот предлог, кој беше широко оценет како премногу поволен за Москва. Двете страни во заедничка изјава изјавија дека по разговорите во Женева во неделата изготвиле „префинета мировна рамка“, иако не дадоа детали.

Белата куќа одделно соопшти дека украинската делегација им кажала дека тој ги одразува нивните национални интереси и ги адресира нивните основни стратешки барања, иако Киев не издаде сопствена изјава.

Не беше јасно како ажурираниот план ќе се справи со мноштво прашања, вклучително и како да се гарантира безбедноста на Украина од тековните закани од Русија. Соединетите Американски Држави и Украина изјавија дека ќе продолжат со интензивната работа пред крајниот рок во четврток, иако американскиот државен секретар Марко Рубио, кој ја предводеше американската делегација за време на разговорите, се враќаше во Вашингтон доцна во неделата.

Американскиот претседател Доналд Трамп продолжи со притисокот врз Украина за постигнување договор. Во неделата, тој рече дека Украина покажала нулта благодарност за американските напори во текот на војната, што ги поттикна украинските претставници да ја нагласат својата благодарност за поддршката на Трамп.

Трамп претходно постави рок до четврток за украинскиот претседател Володимир Зеленски да прифати мировен план, но Рубио во неделата рече дека тој рок можеби нема да биде утврден.

Зеленски би можел да отпатува во Соединетите Држави уште оваа недела за да разговара за најчувствителните аспекти на планот со Трамп, според извори запознаени со ова прашање.

Првичниот предлог од 28 точки што го изнесоа Соединетите Држави минатата недела ја повика Украина да отстапи територија, да прифати ограничувања на својата војска и да се откаже од своите амбиции за членство во НАТО. Овие услови би претставувале капитулација за многу Украинци по речиси четири години борба во најсмртоносниот конфликт во Европа од Втората светска војна.

Оригиналниот план беше изненадување за американските претставници низ целата администрација, а два извори рекоа дека бил изработен на октомвриски состанок во Мајами, на кој учествувале специјалниот претставник Стив Виткоф, зетот на Трамп, Џаред Кушнер, и Кирил Дмитриев, руски претставник кој е под санкции на САД.

Демократските пратеници го критикуваа како во суштина руска листа на желби, но Рубио инсистираше дека Вашингтон го напишал планот со придонес од двете страни во војната.

Европските сојузници рекоа дека не биле вклучени во изработката на оригиналниот план и во неделата објавија контрапредлог кој би ги олеснил некои од предложените територијални отстапки и би вклучил безбедносна гаранција во стилот на НАТО од САД за Украина доколку биде нападната.

Разговорите доаѓаат во време кога Русија полека добива на терен во некои региони, додека енергетските и гасните постројки на Украина се погодени од напади со беспилотни летала и ракети, оставајќи милиони луѓе без вода, греење и електрична енергија со часови секој ден. Зеленски е под притисок и дома, бидејќи голем корупциски скандал ги зароби некои од неговите министри, предизвикувајќи нов гнев поради сеприсутната корупција. Тоа ги комплицира напорите на земјата да обезбеди средства за да ја одржи својата економија.

Киев се охрабри во последните недели откако САД воведоа заострување на мерките кон рускиот нафтен сектор, главниот извор на финансирање за војната, додека нивните сопствени напади со беспилотни летала и ракети со долг дострел предизвикаа значителна штета на индустријата.